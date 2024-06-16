自由共和國》姜皇池／應對入侵無人機：依法排除，無關自衛

中國無人機侵擾金門，金防部發射信號彈「驅離」。 （資料照，金防部提供）

姜皇池／台大法律學院國際法教授

圖為中國無人機先前侵擾金門，金防部以信號彈通傳臨近駐守部隊。（資料照，金防部提供）

為應對中國不斷繞台侵擾，以及不時擅闖我空域之無人機，日前國防部長重申沒有所謂「第一擊」政策，國軍武力防禦措施是以「自衛權」為中心，端視威脅程度，依比例原則使用相稱之防禦措施。就上述防禦政策，至少有兩點殊值肯定：

第一、明白宣示我國之武力措施，不具有任何侵略性意圖，一切以保衛自身存亡為中心；第二、再次強調，倘若我國遭遇已構成「武力攻擊」（an armed attack）程度之威脅或損害，絕不坐以待斃，會依照《聯合國憲章》及習慣法規則，訴諸武力保護自己。此防禦政策宣言，清晰明瞭，無任何模糊空間，亦足以應對「傳統」武力威脅，然若以中國「灰色空間」戰略作為假想對象，似仍有可再精進之處。

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個人以為，政府應對中國無人機之手段，若偏重考量自衛權行使與否，將顧此失彼，特別是國際法意義之自衛權，姑不論其構成要件，對於特定軍事行動是否該當「武力攻擊」，需有一定程度規模、數量乃至於嚴重程度始足該當，縱使各國對此要求之解釋意見分歧，然最低程度內，單一或零星之領空侵擾活動，尚不足以該當「武力攻擊」要件。因此，單一零散的民用無人機侵入他國領空，將使能否訴諸自衛權之行使陷入合法性困境，此正是中國「灰區作戰」讓各國棘手之處。

對無人機入侵問題，若檢視當代實踐，不難發現：國際間對領空主權之維護，特別是無人機擅闖之狀況，如為單一而零碎之行動，各國多以「執法措施」作為法律基礎進行武力排除，而非訴諸自衛權。以往有人駕駛之航空器，若擅闖一國領空，遭闖國依其領空主權，得採取任何必要執法行為。基於相同理由，如為無人機狀況，各國自是有權針對故意擅闖之無人機，採取必要執法行為，特別是無人機機上「無人」之特性，相較於有人航空器之狀況，維護領空主權之國家，因毋庸顧慮人命風險，故有更大使用必要武力防禦措施的空間。

至於對故意擅闖之無人機，遭闖國於採取武力執法行為前，是否須先行警告或勸離程序？在現階段，並無長期且一致的國際實踐，毋寧須視個案狀況決定。然檢視當今國際實踐，有兩點值得指出：第一、倘若涉及國有或軍用之無人機，因須考量國家豁免權之問題，故領空遭入侵的國家，於採取必要執法措施前，可能會有更多法律障礙需克服，但此障礙不會發生在私有無人機之狀況。第二、若無人機「蓄意闖入」、「涉嫌情報蒐集」，則因任何強制排除措施不會涉及人員傷亡，因此各國往往直接訴諸武力排除入侵無人機，未必會先行警告或勸離，且無人機所有國皆不曾抗議，甚或否認擁有該無人機。

回到我國狀況，目前主要面臨之無人機侵擾事件，幾乎均為私有無人機「蓄意」闖入我國外島領空，不僅如此，該等無人機甚至皆有情報蒐集或政治宣傳之功能，從此以觀，我國絕對有充分的國際法基礎，針對該等擅闖我國領空之無人機，合法地採行強力「執法」措施，以武力將無人機排除。

簡言之，應對中國灰區作戰的入侵無人機，與其考量自衛權之行使，更可行模式或當是：基於國家領空主權之維護，依法排除入侵領空無人機之強力執法措施，如此以來，亦能盡可能不提高衝突法律狀態，或許更能應對中國灰色地帶之法律戰。

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