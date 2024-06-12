自由廣場》【鏗鏘集】中國國民黨是一回事，台灣民眾黨是另一回事

◎ 李敏勇

台灣跨入二十一世紀的寧靜革命，民主轉型並不寧靜。主要原因在於中國國民黨並未台灣化，仍執著中華民國是中國的國家。連戰兩次選總統，連戰連敗，怪的不是自己而是李登輝。馬英九繼陳水扁選上總統，證明台灣人並未排斥他這位父親在九龍觀望中華民國流亡台灣的形勢，出生於香港九龍，一九五二年生才隨父親來台，曾被李登輝牽起手高喊「我是新台灣人」的政客。他競選總統時，廣告打的是「堅決主張台灣的前途須由台灣人民自己決定！」後來證明是騙術。

中國國民黨在馬英九總統之後，似已不可能經由認同台灣是不同於中國的台灣人民支持當選總統。韓國瑜當選高雄市長時，冒進競選總統，弄得市長也被罷免。他挾黨國舊勢力，加上地方牛鬼蛇神附身，似成中國國民黨救世主，再以不分區立委排名之首，成為立法院院長。這樣的黨要台灣化似已不可能，再執政也似不可能。在台灣國家發展的路上，扮演顛覆性角色，有跡可尋。

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從前，蔣氏父子的黨國時代，在反共的口號下，黨政軍特團唯蔣家是賴。現在呢？蔣介石、蔣經國大溪、頭寮只是陵寢，一些接續頭人匍匐於中國之途，擺在心上的不是中國人民，而是中國共產黨權力班子。在台灣壟斷統治權力無望，寄託的似已是從前的寇讎，什麼反共？國共一家親，成為反制台灣的虛妄中國論。國會亂象出自於此，因為這是挾民主的戰埸。

中國國民黨這個樣子，可以想像。但民眾黨這個樣子，不可想像！

中國國民黨並未在立法院取得絕對多數席次，之所以為所欲為，是冠台灣之名的民眾黨附魂，成為破口。柯文哲、黃國昌原都是獲民進黨支持踏上政壇，但也都因為權力野望而懷有怨懟之心的政治野心家。仇恨成為他們的政治動力，看他們的政治口舌，可以想見政治心性。民眾黨的政治動向，已不是建構而是解構。柯文哲假蔣渭水之名，拜廟政治行徑與蔣渭水新文化運動背道而馳，台北巿長八年，言行不一，背叛多少原先支持者？辜負多少對新政治有期待的人民？

中國國民黨就是這種死樣子！馬英九之後，台灣人民再也�會授予執政權力！但掛台灣冠詞的民眾黨徹底傷害台灣對政治仍存在著期待的人民，以極少數黨，但未能在關鍵時刻起正向作用，而是顛覆角色。口口聲聲說反對的是民進黨，其實是配合中國國民黨亂政。這種政黨更讓人失望！

（作者是詩人）

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