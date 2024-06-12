自由廣場》美國肯定賴總統戰略/親中人士別再活在過去

◎ 林逸民

賴清德總統擲地有聲的就職演說後，中國手足無措，狼狽環台軍演動員力捉襟見肘，戰機被我空軍鎖定還渾然不覺，更弄沉了自己的工程船，自曝其短；美國則是以言語與行動雙重肯定，五日公佈最新一輪對台軍售，主要是F-十六戰機備件和維修零件，肯定台灣自我防衛的決心。

不僅民主黨拜登政府對賴總統「不卑不亢」路線感到滿意，就是共和黨的友人，川普任內國務卿龐皮歐，也一樣盛讚賴總統堅定表明並捍衛台灣主權的決心。民主共和兩黨為何對此態度都一致？因為正如澳洲駐美大使公開闡述：台灣就是世界和平的中心，若台灣遭中國侵略進入戰爭，對全世界的影響，將如同第二次世界大戰。

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捍衛台灣就是捍衛全人類的民主自由價值，就是捍衛世界和平，其重要性遠超過美國的兩黨黨派之爭，甚至超過國家個別的利益，因此不論美國民主共和兩黨，還是美日英澳加菲越印等印太盟國，對防衛台灣的立場都是一致堅定。

國際已經發現，跟中國客氣，中國只會得寸進尺，因此「戰略模糊」的時代結束了，近年來開始，美國為首盟國對中國都是採取「戰略清晰」、「全面遏止」，就是正如賴清德總統所言，強調完善戰備，讓中國不敢越雷池一步，才是和平的最保險辦法。

但是當然我們也不主動挑起戰爭，並且顧及台灣內部的認同分歧，因此賴總統主張「中華民國、中華民國台灣、台灣」其實體上都同是台灣，這樣的主張相當有效的凝聚台灣大多數人民的共識，使得國內少數親中份子恐慌到口不擇言，竟然狂妄稱台灣不是主權國家。

事實上，現代主權國家的認定方式是：領土、人民、主權，台灣三者都絕對具備，台灣人民持台灣政府發行的護照，可通行世界各國，即世界各國政府實質承認我國主權，才會承認持有我國政府所發行的身分證明文件可以入境。

親中分子以及疑美派，更喜愛拿馬英九時代，或是更早前，斷章取義美國智庫或是官員的部分發言，來貶低台灣，美國的確在「聯中反恐」期間，以及過去「戰略模糊」年代，為了與中國合作，在部分場合曾經有過對台灣不利的發言，但是，十幾二十年前的斷簡殘篇，當然不代表美國現在的態度。

才剛卸任國務卿的龐皮歐，就直接主張美國應該與台灣建交。美國目前執政的民主黨政府，雖然沒有龐皮歐發言那麼直接，但是從軍援、軍售的積極程度，也可看出同為民主黨，拜登政府與歐巴馬政府對台灣以及中國問題的策略天差地別。

可憐的親中份子無處容身，只能「拿明朝的劍斬清朝的官」貽笑大方。但吾人不須理會這些活在過去的人，應該在賴總統領導下往前看，思考台灣要如何更加安全，與國際結合更緊密。

例如，台灣應該建立更加強大的F16維修能量，不僅能供本身所需，還能藉由地理上的優勢，往南菲律賓，往北琉球，有需要都可就近前來維修，發揚台灣身為第一島鏈關鍵節點的戰略重要性。這並非個人憑空想像，其實美國政壇已經有人提出討論。台灣不需妄自菲薄，美國為首盟友的支持下，相信賴總統必能領導我們走出一片自主的天空。

（作者為福和會理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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