自由廣場》【林保華專欄】台海：粉身碎骨 VS.地獄景象

近期在新加坡舉行的第二十一屆香格里拉論壇有三十七個國防部長參加，中國國防部長董軍恐嚇：誰敢把台灣從中國分裂出去必將粉身碎骨。與會的美國印太司令部司令帕帕羅會後告訴《華盛頓郵報》專欄作者羅金：美國的「地獄景象」策略是在中國穿越台海前，就讓台海成為「無人地獄」，為台灣、美國和夥伴國部隊爭取時間。

中國的「粉身碎骨」是慣用的恐嚇語言。前幾任防長都用不同言詞表達過，結果台灣不但活得更好，反倒是那幾個防長都下落不明。去年才上任的董軍能維持多久，連他自己也不知道，因此即使他說發揚中華文明的「凌遲處死」也可以。美國「地獄景象」所需要的龐大無人機與無人船艦也還沒有準備好，還只是一個策略而已，然而「境外決戰」的目標很明確。

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台灣國防部長顧立雄已經重申沒有第一擊的問題，只有「自衛權的行使」；並且詳加解釋：自衛權行使就是當共軍攻擊我航機艦設施、外離島，及任何飛航器未經許可進入我十二浬領空及領海。習近平會謹記這個紅線。

然而任何戰爭不可能用單純軍事觀點來解決，還要看國內的政治問題。台灣固然有國家認同問題，然而九成以上民眾不願意由中共來統治，改變我們的生活方式。中國則大大不同：軍心長期不穩，沒有一個將領有安全感，因隨時會被習近平「帶走」而人間蒸發。再就是習近平非常怕死，為了害怕中國內部發生民變，最近拆走北京昌平縣的李自成騎馬雕像，湖南長沙天心閣重達一百噸的「太平軍魂」大型雕像也被拆卸。原因當然因他們是「農民起義」的代表者。所謂「北自成，南太平」，南北都有作亂的可能。而集農民革命大成的是天安門前的人民英雄紀念碑。有這些內憂，且不說西藏、新疆、南蒙古的獨立運動，台海一旦開打，中國恐怕就四面烽火。

由於中國軍心不穩，中國的軍隊能否同時應付四週的亂局？習近平除了委任董軍擔任國防部長，最近為保衛七月召開的三中全會，還委任陸軍少將朱軍出任北京衛戍區政委，六月六日正式亮相，但迄今尚搜索不到有關朱軍的背景材料。由董軍、朱軍出任要職，似乎習近平對名字內有「軍」字頗感興趣。他們多出生在文革年代「全國學解放軍」的浪潮中，家長肯定擁護解放軍才為兒子取名「軍」，有他們掌控軍隊，習近平放心？

由於戰爭往往是在偶然情況下爆發，因此美國不妨事先昭告中國，如若爆發戰爭，主要是針對習近平的窮兵黷武政策，與其他人無關，各個軍種戰區、各個省市可以保持中立，猶如八國聯軍時候的東南自保。只要有一半響應，保住他們自己的經濟成長與社會穩定，習近平就陷於十分孤立狀態，或被斬首，或重演慈禧太后逃亡西安的戲碼。各省市在自治中立的情況下，也易於中國戰後重建為聯邦中國。

（作者為資深時事評論員）

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