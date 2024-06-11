社論》台灣最需要的其實是「疑中論」

陸軍官校本週六校慶，賴清德總統將主持閱兵典禮。其前身黃埔軍校今年創校百年，中國因而也大肆慶祝，欲爭正統，兼以統戰，台灣有退伍軍人組團前往。在立法院，立委拿希特勒與賴清德相比擬，還兩度「我們習近平」脫口而出；另有立委稱中國北京為「中央」。這正是今天的台灣，儘管絕大多數人耳聰目明，顯然仍有人錯亂敵我關係，認賊作父。

在吃掉台灣的圖謀中，中國國家主席習近平強化兩手策略，既積極增強進犯的武力和演練，也從認知戰、統戰、部署第五縱隊等下手，由內部分化瓦解，以謀用較少代價，不戰而屈兵；即所謂「硬的更硬、軟的更軟」。

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「軟的更軟」手法千方百計，一言以蔽之，即由披著羊皮的大野狼，以狀似和善無害的外觀，提供糖衣毒藥，讓對方不生戒心，最終遂其所圖。中國現今所施的策略，即讓台灣社會消蝕信心、動搖決心、瓦解鬥志。

二戰之後的黨國外來政權，把中國內戰延長到台灣，讓中國如今「軟的更軟」大有發揮之處。黨國當局未能務實處理台灣與中國大陸的關係，國家認同因而出問題，現今有些人混淆敵我，惡例屢見不鮮，「國軍共軍都是中國軍」尤見其極。同樣荒謬的，侵略或併吞台灣，明明是中國公然宣示的陽謀，我們官方不但不敢大聲說出「中國就是敵國」，國安法令也漏洞百出，以致對匪諜、軍人叛國從輕發落。中國樂於充分利用台灣的民主及愚騃不設防，以假訊息進行認知戰，以拉攏見利忘義之徒遂行統戰，還大肆部署第五縱隊，養肥其政媒同路人。

這就是國人所見而不免憂心忡忡的現象。退伍軍人和立委的荒唐言行之外，近年社會若干論調，也常讓人匪夷所思，而其背離基本常識和常理的程度，居心叵測，令人不能無疑。

最明顯的，針對烏俄戰爭，有人發出「反戰」聲明，既要美國停止「軍事主義」與經濟制裁，還強調中國威脅台灣，主要是美國挑釁，台灣應以反戰而走向「與各大國等距外交」。眾所周知，民主台灣愛好和平，唯一戰爭威脅來自中國；要「反戰」，不是向台灣或美國喊話，而是要求中國「放下屠刀」。這幫人等對中國脅迫台灣視而不見，不敢對北京當局稍置一詞；指其「頭殼壞去」，還算是最客氣的說法。如此「反戰」，與年初大選的「孩子上戰場」，都是假議題，自難引發普遍共鳴。

「疑美論」同樣禁不起檢驗。韓戰之後，美國一直是台灣安全主要支持力量，雖經尼克森、卡特為「制蘇（聯）」而轉向「聯中」，仍有其國內法《台灣關係法》協助維護台灣安全與穩定。如今，季辛吉主導的「聯中」以一廂情願失敗收場，拜登總統五度宣示協防台灣，川普前總統不排除以轟炸北京阻止進犯台灣，我國在強化自身國防戰力之際，最不需要的就是「疑美論」。

同樣地，有人散佈的「疑賴論」，劍指賴清德「務實台獨工作者」，但既阻止不了他的當選，就職演說要中國尊重台灣人民與民選合法政府，不卑不亢，「疑賴論」可以休矣。有人渲染的「疑台論」，卻被「黃仁勳旋風」不攻自破，反證了台灣的開創與韌性，舉世矚目。還有人以「疑軍論」質疑自我防衛能力，在美國協助「武裝台灣」的今天，也引不起共鳴。

我國最需要的其實是「疑中論」。從基本事實看，中國公開宣稱要吃掉台灣，軟硬手段都來，是民主台灣舉世唯一敵國，自須對它警戒而質疑。其次，「疑中」在台灣歷有淵源，蔣介石的「反共絕無妥協，奮鬥才能自由」、「愛國必須反共，反共必須團結」，今日民主台灣因應共產中國威脅依然適用。蔣經國的「不接觸、不談判、不妥協」宣示，也屬明訓，兩蔣信眾不應或忘。

更值得強調的，是中國的信用紀錄極其不堪。最早接受「一國兩制」的西藏，一九五一年簽了《十七條協議》，但尊重當地宗教自由及制度的承諾旋遭毀棄，解放軍入侵，達賴喇嘛流亡印度。再如南海，習近平二○一五年向歐巴馬總統當面承諾，不把爭議島礁軍事化，但照樣進行。國際仲裁法院二○一六年否定中國填海造陸權利，認可菲律賓的申訴，中國悍然拒絕，如今更把南海視同內海，常抗議外國船艦自由航行。至於香港的淪落，殷鑑不遠，世人共見；港版《國安法》導致「香港已經玩完了」，金融中心正淪為國際洗錢者的最愛。

面對信用破產的中國，台灣人堅持「疑中論」，理所當然，理直氣壯。

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