自由廣場》國軍制度改革迎來新氣象

◎ 陳俊

國防部長顧立雄上任後，積極推動國軍改革，針對現代戰爭形勢與需求提出多項具體方針，希望透過改革提升國軍整體實戰能力，顧立雄的改革思維為國軍現代化建設開闢新道路，也使國軍未來更具競爭力。

顧立雄堅持以實戰為主，取消不符合實戰需求的傳統刺槍術，使國軍訓練更符合現代戰爭條件，提高部隊的戰鬥技能與生存能力，亦符合國軍現代化建設的整體要求，並將重點放在提升官兵的實戰技能，尤其是近戰格鬥技術的培訓，透過強化此技能訓練，可提升官兵在實際作戰中的應變能力、增強戰鬥力，顧的改革舉措有助於強化官兵的實戰意識與技能水平，提升國軍在複雜環境下的應戰能力。

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為提升國軍部隊的整體素質，顧也提出多項措施加強部隊實戰，如針對特定戰鬥環境設立專業訓練課程及加強部隊應對不同作戰環境，以提高部隊應戰能力，另顧立雄亦注重提升國軍領導層的素質，提出建立更有效的指揮體系，強調領導層的專業素養與戰鬥意識，並恢復正、副主官留值規定，強調領導層穩定的重要，以提高統御能力，使指揮官更能應對多變的作戰環境，提高指揮的戰鬥決策效能。

在國軍的訓練發展中，顧強調專業訓練的重要性，提出透過加強技術訓練與專業課程培訓，提升國軍官兵的戰鬥技能與專業素養，亦有助於培養更多優秀的軍事人才，提升國軍現代化建設的實際效果，透過專業訓練化國軍官兵的整體素質與能力將會得到有效提升，隨著改革的進行，顧立雄還提出透過體制創新來推動軍事改革的深化，包括最佳化訓練機制、提高裝備現代化水平等方面。

除在軍事層面做出重大改變外，顧也十分看重個人權利，提倡開放自由行並取消官兵出國跟團規定，展現他對個人自由的重視，亦有助於營造軍隊內部更開放的環境，顧的諸多改革制度旨在讓國軍更好地應對當前複雜多變的安全環境，確保國家安全與戰略利益，透過不斷的體制創新與改革措施，國軍的現代化建設將會朝著更加全面、協調與可持續的方向發展，為維護國家安全作出更大貢獻。

（作者是國際情勢研究員）

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