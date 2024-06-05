自由廣場》（李筱峰專欄 ）台灣的正負能量

一百七十多年前英國文豪狄更斯在《雙城記》中的名言「這是一個黑暗的時代，也是一個光明的時代」，拿來形容當今的台灣似乎也很貼切。

台灣同時存在著正能量與負能量，台灣的前途如何？端看這兩股能量的拉扯結果。

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日前全球AI龍頭輝達﹙Nvidia﹚創辦人黃仁勳的演講，讓我們看到台灣的正能量，試舉其鼓舞人心的話：

「台灣是我的家，也是我的夥伴」、「台灣位於電子產業的中心，電腦產業發展也是因為台灣，所以是非常重要的國家。」、「在台灣從不擔心安全」、「我喜歡看到別人的成功。」

已成為AI中心的台灣，全世界都需要他，都樂見台灣的成功。

但是台灣內部卻存在著一股負能量，見不得台灣成功，這股負能量可以用他們起哄叫好的一句話來代表—「能撈就撈，能混就混，把這個政府拉垮！」此話正代表著這群人的心態。

回想這群人的過去，在兩蔣獨裁時期，他們擁護戒嚴統治與「戡亂」體制，支持兩蔣壓制所有的民主運動（正能量）。兩蔣要「反攻大陸，消滅共匪」，他們應聲「蔣總統萬歲」。

台灣民主化（正能量）之後，他們逐漸寢食難安，特別在民進黨執政時期，他們開始背棄當年所效忠的兩蔣的反共政策，開始與他們當年發誓要消滅的「共匪」站在一起，聯共制台。

造成如此丕變的一個不變因素，是他們的投機人格。他們當年效忠兩蔣，和現在媚共聯共，都是基於投機性格，以個人利益為人生唯一考量。

轉向之後的國民黨，在中國得到很多利益和中國給予的貸款。但他們龐大的投資隨著中國經濟慘跌面臨破產，無力償還貸款。中共以還貸威逼，國民黨那些高層、立委、地方派系家族開始告急！試想想傅崐萁在中國南寧的數百億資金，就不難理解，為何他們急著要二讀、三讀通過那些違憲擴權的法案，和搞垮台灣財政的錢坑法案。

儘管激起了青年人的「青鳥運動」的反抗（正能量），但這群「負能量體」不在乎青鳥，他們只在乎對北京「今上」有所交代。

這次電腦展我們發現，美國上市的三大廠—輝達執行長黃仁勳、超微﹙AMD﹚董事長蘇姿丰、美超微﹙Supermicro﹚創辦人梁見後，這促動全球AI革命的三人都是台灣人。他們構成的AI供應鏈，足以成為台灣的護國神山群，他們三人算是鼓舞台灣的正能量。

但是我又聯想起另外帶給台灣負能量的三個人。他們不屬於前述的投機政客群，但其投機功力毫不多讓，猜猜他們是誰？其一，當年宣稱墨綠，騙取綠營選民全力支持；其二，當年藉太陽花學運而起，現在在立院的言行則引來上百法律學者聯名聲討；其三，過去高喊「一邊一國」的藥師，現在則完全向統派靠攏！這三人為了名位權力，完全背棄他們的初衷與理想（假設他們有理想）。此三人的行為，會讓國人對人性失去信心，是台灣負能量的重中之重，不下於花蓮王！

（作者李筱峰是台北教育大學名譽教授）

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