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自由廣場》（林保華專欄）台灣AI群英會 中國獨憔悴

2024/06/05 05:30

由台灣外貿協會主辦的台北國際電腦展於六月四日開幕。這個台灣的盛舉吸引了一千五百家公司、四千五百個攤位、一萬三千名國際專業人士預登參展，更有九位全球科技巨頭，包括英特爾、高通、安謀等大企業。他們之間，既有競爭，更多的是合作。這場盛會吸引了千家國際媒體記者採訪。

「半導體女王」的超微董事長暨執行長蘇姿丰以「高效能運算邁向AI時代」的主題講演打頭陣，顯示這次聚焦在AI科技。AI教父黃仁勳更在一年內第五次訪問台灣，這次還提前兩星期來，宴請或會見台灣的合作夥伴，並在台大講演，還嚐遍台灣美食，他的親民與謙卑作風，再度掀起「黃仁勳旋風」。他對台灣的讚譽，顯示其家鄉情懷。除了這兩位美國台裔科技巨頭，美國台裔科技猛人、股價在一年內飆漲近十倍的美超微創辦人梁見後，也回母校台北科技大學演講。這些都是對台灣的巨大鼓舞。

黃仁勳面對媒體高度評價台灣的資通訊產業，列出與他在AI領域合作的四十三家台灣企業，是相當完整的供應鏈，導致次日股價全部上漲，大概只有三家平盤作收。他甚至說「台灣是最重要的國家之一」，是世界的支柱，雖然他是指科技產業方面，然而台灣作為被中國脅迫的全球焦點，它的戰略地位難道不也是如此？

中國的小粉紅跳腳，但黨媒完全噤聲。因為台灣在六月四日開幕，而「六月四日」是中共的禁詞。而依台灣法規，它也難以派企業參展，但廿年前在台灣開了分公司的聯想集團恐怕除外，然而中國還會派密探蒐集有關科技情報。可以肯定的是，中國完全無法阻止這樣多的各國專業人士來台灣參與盛會，完全沒有機會在這個場合兜售「一個中國」原則，或霸凌台灣、恐嚇台灣將粉身碎骨，因為台灣擁有國家主權。新的工業革命正在如火如荼之際，中國仍沉醉在千年古老文化與發明，還在「自古以來」如何如何，這是悲哀的民族復興。

台灣的欣欣向榮與中國經濟的低迷形成明顯對比。媒體報導，習近平在一個座談會上問企業家們「我們的獨角獸企業新增數下降的主因是甚麼？」習近平大概真不懂何謂「獨角獸企業」，這個名詞是習近平上台後才流行，其實應該這樣回答他：獨，就是他最害怕的台獨、港獨的「獨」，須有「獨」的大智大勇，才會有獨角獸企業。然而習近平本人就是殘害獨角獸的兇手。

現在的成功企業，有些就是當年的獨角獸企業煉就而成，付出了許多血汗。台灣今天的經濟成就，正是台灣企業家打拼的結果。所以賴清德總統在開幕式上站在戰略的高度表示要把台灣打造成為AI之島。台灣在AI新時代，扮演全球不可或缺的重要角色，台灣就這樣自然而然成為地球上當然的一個國家。

（作者林保華是資深時事評論員）

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