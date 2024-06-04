自由廣場》AI九巨頭聚台灣／破除兵凶戰危虛像

◎ 陳永昌

二○二四年台北國際電腦展COMPUTEX今日登場，輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰及英特爾執行長季辛格等九位科技業巨頭出席，創歷來最多頂尖執行長參與紀錄。人工智慧產業九大門派掌門人齊聚我國，猶如盛況空前的AI武林大會。

今年COMPUTEX有來自卅六個國家或地區約一千五百家海內外科技廠商參展，總計四千五百個展位；主辦單位預估，將吸引全球一百五十國超過五萬名觀展人數。正值中共解放軍「聯合利劍」環台軍演落幕後，台灣某些特定媒體配合對岸操作對內認知作戰，一再炒作兩岸兵凶戰危，加以中共國防部長董軍在新加坡肆凶逞暴狂喊讓台灣「粉身碎骨」，凌厲恫嚇攻勢，但台灣人從來不是被嚇大的，全世界科技專業人士也未因此退避三舍，對風險向來嗅覺靈敏的大咖執行長，照樣迢迢千里而來，全無「危邦不入」的絲毫遲疑，反而爭相宣示要在台灣設置研發中心或加碼投資合作計畫。

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季辛格是典型的「愛哭愛綴路」，嘴巴說一套，身體卻很誠實！他曾發下豪語說英特爾將在兩年內打敗最大競爭對手台積電，為了合理化拜登政府支持美國設廠在地生產的正當性，還多次發言渲染惡意誇大「台灣是全球地緣政治最危險地方」，最後如願取得一百九十五億美元最高額補助暨貸款。自從二○二一年二月擔任英特爾執行長後，這次COMPUTEX是季辛格第六度密集訪台，今年上半年更擴大下單台積電代工，以彌補自身先進製程產能不足。連英特爾都離不開台灣，台廠供應鏈地位水漲船高，反過來成為國際大客戶積極拉攏的對象。

美國商務部長雷蒙多不久前接受新聞節目《六十分鐘》專訪，指出美國出口管制措施發揮作用，「我們擁有世界上最先進半導體，中國沒有。我們在創新上超越中國！」，主持人反問「妳所說的我們，是指台灣吧？」，雷蒙多馬上回答「可以這麼說」，言下之意「都是自己人，不用分這麼清楚」。台灣半導體科技領先主導優勢，為台灣帶來地緣政舉足輕重影響力，締結台灣與美國間理念相通且利益互享夥伴關係，進一步左右著全球經濟榮枯與人類生活便利，成為全世界必須共同守護的寶貴資產。

如同黃仁勳強調「台灣是無名的英雄、世界的支柱」。台灣做為全球獨一無二AI科技島，不斷提升強化經濟韌性，COMPUTEX是台灣持續繁榮不墜的櫥窗，彰顯台海和平穩定現狀對全球經濟重要性。

（作者為企業專業經理人）

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