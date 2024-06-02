自由廣場》奧地利拒承認台灣駕照的警訊

◎ 林維基

蔡總統任內，對各國武肺防疫物資捐贈協助，及美中雙霸貿易戰拉扯、台積電高階晶片對全球重要性等因素，讓台灣屢以正面評價，登上國際版面。

雖然整體國際形象提升，但我們也要謙卑認知，一顆老鼠屎壞了一鍋粥。還是有自私、不顧國家形象的國人，大傷台灣信譽！

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像某些拿國際駕照的台灣人，因不守交通規則、仍像在台開車不禮讓、不看號誌、轉彎跟換道不打方向燈的壞習慣，在海外肇禍、造成當地人死傷。這些都會影響當事國，對於台灣換國際駕照的歡迎及容忍度。

近日奧地利官方拒絕承認台灣國際駕照，禁止一般台灣旅客在奧國「自駕」，就是一大警訊！

除了可能有中共在後作梗、甚至有台灣人認為歐美日韓應提防開車習慣更惡劣的中國人。但我們也得承認，被冠上「行人地獄」稱號的台灣，各類駕照的確太好拿。筆者建議，應立法改為起碼每三或五年，就得重新測試汽機車駕駛能力，不合格者就要扣照補考。

但在目前朝小野大、國眾兩黨立院多數，專注政治擴權多於民生法案的不利前提下，改革交通法規機率不大。再來，就是更改規定，讓準備出國用國際駕照者，要提前先接受目的地國家的交通法規教學。提醒出國駕駛注意事項、及提供基礎知識及心理準備。

尤其是日本、英國、澳洲、新加坡與香港…等，跟台灣不同的右駕國，台灣駕駛很可能在當地沒多久，就因左駕習慣改不過來，一上路就有肇事風險。

減少不適格旅客，也避免在海外成為肇事奧客，就是在幫台灣加分。也讓其他國人，出國能享受更多禮遇優惠措施，而非因某些人的不守法而被取消！

奧地利可能不是特例，而是一波抵制取消禮遇台灣駕駛的首國。

賴蕭政府，要及時因應，以免他國跟上仿效、演變成某種外交危機！

（作者為翻譯與美語教師）

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