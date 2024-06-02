自由廣場》談中共「克里米亞化」的統戰策略

◎ 陳財能

立院國民黨團總召傅崐萁見了中國統戰侵台指揮官王滬寧後，在台灣國會所執行的政治任務，不只是將台灣香港化，更是效法俄羅斯強人普廷併吞克里米亞的方式，以民主反民主，要先將台灣「克里米亞化」，中共再派軍隊從花蓮登陸台灣，既壓制反對勢力及所有台灣人，更在花蓮建立海、空、潛艦及飛彈等軍事基地，突破第一島鏈與美、日在太平洋對峙！

從要發生的事實來看，目前在傅崐萁、黃國昌等白爛黨在台灣國會的內應下，中國共產黨同時正對台灣進行以下四種灰色地帶的戰爭型態：

請繼續往下閱讀...

一、海上灰色地帶，以中國海警搭配軍事演習，製造台灣海峽內海化，來阻卻美、日執行「台灣有事，周邊有事」的後續反擊。

二、陸上灰色地帶，利用傅崐萁等舔共先鋒隊，以民主反民主佔領台灣國會的事實，將台灣內政化、克里米亞化，形構所謂「外國勢力不得干預內政」的情勢。

三、網路灰色地帶，藉由傅崐萁、黃國昌等白爛黨引發台灣公民社會的動盪情況，透過網路散播假消息的再加工，在似是而非的情境下，擴張疑美論、疑賴論的爭辯，來加深台灣政治社會的矛盾及分化台灣公民社會的信賴關係。

四、國際灰色地帶，中國已經和俄羅斯、朝鮮人民共和國、伊朗等形成極權邪惡軸心。中國及俄羅斯以數位經濟的新體制，透過恩庇扶植世界各地的專制政權，大力宣揚民主無用論，目標在於打破自二○○五年安倍提倡而至二○二四年形成的印太聯盟、四方會議及新亞太安全軍事同盟（美日、AUKUS、美日韓、美日菲等）。台灣位於上述對抗極權軸心國家的關鍵點，不僅是國際民主最前線，更是世界經濟繁榮的核心地帶。

因此，中共要稱霸世界，在國際上製造台灣地位屬於中國一部份及美日等侵犯中國主權的戰狼謊言；在台灣內部則利用傅崐萁、黃國昌等白爛黨呼應中共在國際灰色地帶的操作。

由上可知，任何故意迴避以上正在進行中的事實，這些人就是和傅崐萁、黃國昌等白爛黨一樣，都是出賣台灣主權及葬送台灣人生命財產自由的公敵。像傅崐萁、黃國昌等等同類人，都是中共同路人，又豈止是來自中國崑崙山的小草或小粉紅！

面對目前正在台灣民主體系內進行中的危機，我們台灣人應該要如何行動，起身反抗呢？

（作者為台灣東社「花蓮」發言人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法