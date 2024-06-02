自由廣場》期待有更多的吳叡人

◎ 陳啟濃

透過電視的現場轉播，看到中研院吳叡人教授在立法院外的看台上慷慨激昂的演說，頓時感動也沉重，想到台灣當前的國家危機，另一方面則期待能有更多的吳叡人，能夠無私無我，為台灣未來著想的知識份子站出來。

吳叡人教授一直從事學術工作，但在國家面臨危機的時候，總是勇敢挺身而出，仗義直言，喚起青年學子的滿腔熱血，進而勇敢用行動改變國家的命運。太陽花運動時，大家可看到吳叡人堅定的身影，雄辯滔滔的暢言，阻止當時立法院的莽撞立法，打動了青年學子的內心。

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現今中共政治滲透越來越白熱化且進入國會議堂，知識分子也有不同表現，有的發表挺共賣台的言論，甚至成為中共專制政權的打手，遊走於兩岸成了中共的座上賓大紅人。然而他們沒有遠見，哪天台灣失去自由民主，他們怎麼有機會這樣的暢所欲言，他們是首先中共要對付問罪的。正所謂「狡兔死走狗烹」，因為當年國民黨高層投共的都沒有好下場。

像吳叡人教授這樣堅持自己的價值理念的學者，往往要跟政治惡勢力當權者對抗，而且要秉持「無欲則剛」的勇氣。雖然不會像依附權勢的學界無賴，有權又有勢，然而他的勇氣、精神與堅持，卻是永遠值得大家效法追隨的風範。

期待台灣能有更多像吳叡人的知識份子，一起來守護台灣，奉獻國家。

（作者為教育人員）

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