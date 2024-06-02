自由廣場》青鳥高飛 公民運動再起

◎ 林正二

台灣人民為維護自由與國家發展，發動了十幾萬人的「青鳥行動」，正好跟比利時戲劇家梅特林克創作的《青鳥》夢幻劇主題不謀而合，以「青鳥」為尋找夢想與幸福的象徵。

台灣已解嚴、推動民主政治卅幾年，但國眾兩黨卻仍活在戒嚴時期，竟然為了政黨利益，假「國會改革」之名擴權亂政，傷害人權與民主自由，讓民主台灣又倒退回到昔日警總無所不在、人人懼怕的「戒嚴時期」，以致全台民間團體、學界、百工百業、男女老幼，超越世代、族群、行業，都站出來齊聲怒吼，要求立院退回國會改革法案重審。這是國人自動發啟的公民運動，氣勢如虹，已成功凝聚全國人心。

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人類的歷史不斷重演。廿一世紀的民主台灣，居然倒退回威權獨裁時代，逼得人民必須像六十多年前的金恩博士一樣，為了爭取人權而發動公民運動，實在有夠荒謬！藍白兩黨所謂「國會改革」法案，因缺乏法律明確性，讓在野黨有很大空間為所欲為，透過調查權與質詢權的無限擴大及聽證會的舉辦，傳喚人民、傷害人權，並以「藐視國會罪」，大剌剌地反對政府健保、社會福利等政策的加強，大幅刪減國防、外交與經建等預算，以及嚴格審查兩岸相關法案，修改「反滲透法」，傷害台灣的國家安全，以拖垮賴政府的施政，影響國家發展與人民權益。

值此台灣是否向下沈淪的關鍵時刻，為了國家的生存發展，護衛自由生活及發表言論的權利，不因批評在野黨的政策與藍白政治人物言行，而遭在野立委調查，被迫提供個人資訊與商業機密，否則慘遭罰款與牢獄之災，全國各界必要緊密團結、再接再厲，配合行政院的覆議、立院執政黨團的聲請釋憲，在全國各地持續舉辦說明會、座談會甚至示威遊行，透過公民運動、演講、媒體訪問、社群媒體討論，讓國人普遍暸解國會擴權對人民權益的巨大傷害，並藉由罷免與公投的推動，讓在野黨亂政擾民的法案失去法律效力，退回重審，讓《青鳥》追尋幸福的夢想實現，人民能自由自在展翅高飛！

（作者為退休駐美外交人員）

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