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自由共和國》陳楷峯／從「超越藍綠」到「貼藍打綠」：試論民眾黨的幾個問題

2024/06/02 05:30

為抗議國民黨、民眾黨強推國會擴權法案，在立法院外持續集結抗議民眾，參加群眾舉起各種創意標語來表達訴求。（資料照）

陳楷峯／研究助理、台師大台語文學系博士生

我認為，一個優秀的政黨，無論是執政或在野，如果掌握的席次是相對或絕對多數，則必須積極聽取他黨的聲音，讓各政黨都能充分發表意見。尤其現在這個時代，是能夠即時轉播立法院內動態，因此想要黑箱作業，或像過去那樣突然停電，都有難度。而如果在兩大黨席次差距較小的國會中，某政黨剛好是「少數政黨」，則必須善用「關鍵少數」的優勢，必須在充分理解各黨的主張之後，研究出對社會大眾最大利益的可行法案，而非「逢執政黨必反」，各政黨除了應遵守憲政體制，也應該明確該政黨自身的核心價值與發展方向。

提到核心價值，我們知道「超越藍綠」一向是民眾黨主席柯文哲所主張的，想當年一句「垃圾不分藍綠」不知贏得多少頌讚之語，好像這個政黨的「清新脫俗」可以讓台灣社會擺脫傳統藍綠鬥爭的桎梏與枷鎖。然而不幸的是，民眾黨正因為缺少一個具體的核心價值，我們才會看到，如今成為「關鍵少數」的民眾黨，現在一天到晚「貼藍打綠」，完全擺出與國民黨口徑一致的立場與姿態，沒有在藍綠之外，提出以民眾利益為優先的法案供各黨討論，只是單純地配合國民黨、攻擊民進黨，無怪被批評作國民黨的「細漢仔」！

難道說，只有民眾黨才能「超越藍綠」嗎？我想答案是否定的！既然每位國民都有義務納稅、遵守法律，也就都有責任，去監督政府與國會。因此當國會的議事出現憲政問題，就會有關心社會的民眾前去抗議。也就是說，實則真正能超越藍綠的，並不是任何一個政黨，而是台灣的全體公民，從這次的「青鳥行動」就可以知道，國會改革的困境，在於程序的不正義。不是指針對特定政黨的提案，無論是哪個政黨的法案，只要在制定上的程序有違憲疑慮，我們都應堅決反對！

那麼究竟，民眾黨應該怎樣做一個合格的「關鍵少數」呢？我認為應該利用網路優勢，積極跟民眾說明，藍綠各自想要通過什麼法案，會有怎樣的法律的效果等，他們應該作為民意在國會的第一線，幫助社會大眾了解國會的運作情況，並討論各黨意見合理或有疑慮之處。然而我們看到的都是該黨總召黃國昌跟國民黨的傅崐萁在跳恰恰，一直在罵民進黨抹黑，如果真是這樣，我們就不會看到國會頻道上，國民黨多次「限制發言」的決議。

顯然，民眾黨目前只有庸俗的利益觀念，只知處處配合國民黨在立法院的議事策略，毫無自身立場與價值可言，雖然我個人並不欣賞民眾黨，但畢竟也算是本土政黨，因此我一直期待，有一天牠們能夠取代國民黨，發展與民進黨競爭的力量。不過現階段看起來，彼等非但無法為民喉舌，甚而淪為國民黨的馬前卒，我認為這個政黨作為「關鍵少數」，是令人感覺相當遺憾的！

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