自由共和國》鄭秀玲／呼籲三黨總召換人做

藍白總召似乎懷著復仇的心態，聯手未經充分討論通過多個決議和法案，其中「國會改革法案」更引來上百位法律學者連署、五十多個民間團體和十萬多人民上街訴求「退回重審」的青鳥運動。國際媒體也高度關注。 （彭博檔案照）

鄭秀玲／台大經濟系兼任教授

蔡政府過去八年來透過貿易多元化及扭轉過去馬政府對中國經濟的過度依賴，把經濟的餅做大了；我國更是全球AI供應鏈不可或缺的樞紐。只是在內政上的所得分配惡化、房價過高、危老建物都更緩慢、司法不公和詐騙橫行的資安問題等民怨有賴新政府改善。

人民透過選舉已睿智地讓民進黨在中央執政和國民黨在地方執政（在全台廿二縣市中的十四個縣市），民眾黨也在新竹和金門執政。這三黨都是執政黨，理當繼續拚經濟及解民怨。立院第一次三黨不過半，人民期盼他們能既競爭又合作。不料立委們有了權力後，態度傲慢，每天在立院為大小事吵鬧不休。尤其是藍白總召似乎懷著復仇的心態，聯手未經充分討論通過多個決議和法案，其中「國會改革法案」更是未經充分討論，將有擴權和殃及無辜人民的人身自由、資訊隱私權和財產權等違憲條文強行通過，終於引來上百位法律學者連署、五十多個民間團體和十萬多人民上街訴求「退回重審」的青鳥運動。英國「金融時報」社論指出此法在行使調查權時，立院得要求政府機關、部隊、法人、團體或社會上有關係人員提供相關資料，違者可處罰鍰，恐利於中國對台滲透，或是破壞台美和其他西方盟友關係。英國「經濟學人」報導此國會擴權法由「與中國友好的」國民黨與民眾黨推動，部分台灣民眾因此擔憂遭立委出賣給中國。

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在最多縣市執政且且有最多立委席次的國民黨立委們上任迄今的表現，已忘記頭家所託付的重責大任，地方執政不是需和中央政府緊密合作嗎？國民黨竟然讓德不配位的傅崐萁任總召（曾因違反證交法入獄和以假離婚任命其妻為副縣長的違造文書罪等）。他把過去在花蓮稱王胡搞的招數，全搬到國會來撒野，例如提出獨厚其選區的二兆多元花東建設三法，更倡議成立在野特偵組。他更急著在四月底立院會期期間罔顧其選區地震災情嚴重及餘震不斷下，執意率領十六位同黨立委面見中國政協主席王滬寧等；反之，在賴總統就職典禮時，國民黨朱主席和五十一位立委則選擇不參加。近期對岸的環台軍演，國民黨不但未強烈譴責，還怪賴總統的演說。這些親中言行都被全民看在眼裡。誠如經民連賴中強所憂慮，國民黨傅總召未來恐將繼續魯莽推動同婚法案、年金改革、反滲透法與國安五法的再修改。傅崐萁顯已不適任總召了。

至於民眾黨的黃國昌當上總召後的表現並未如民眾黨所稱要成為立院的關鍵少數，而是在立法院長選舉及國民黨的大部分法案上大都直接或間接附和國民黨；他對傅總召和顏悅色，對民進黨的柯總召則咆哮不已，讓國人對他的昨是今非行為感到失望和憤怒。

在馬政府完全執政時黃國昌曾參與過反媒體壟斷運動和憲法一三三實踐聯盟推動罷免權、參與推動公投法和反服貿運動等，是位有勇有謀的社運學者，備受國人敬佩。當時他即使面對當權者或財團打壓，雖憤怒但不致情緒失控，主因是這些運動都是由多位專家學者、社會賢達及許多民間團體一起集思廣益及策劃行動。

二○一四太陽花學運後，黃國昌深感在體制外對抗馬政府的無力感，想進入立院一窺王金平和柯建銘二喬王行事。二○一六他決定擔任時力黨主席並參選立委，目標是成為台派最大在野黨以取代親中國民黨。由於參與政治從來不是我的人生規劃，只因和台大同仁一起論述反媒體壟斷和反服貿而認識他。有感於當時台聯岌岌可危，需要第三勢力來監督二大黨，我乃勉強也參選立委。在時力初選提名及參選過程，我已觀察到身為主席的他，為了勝選決定不和社民黨合作，提名知名度高但專業能力不足的林昶佐和洪慈庸等候選人等短視做法，時力成員也非過去合作的專家學者。所以二○一六選後，我婉拒任時力智庫執行長，長達三年半沒和時力連絡。

我觀察他在二○一六～二○二○立委任內，面對完全執政的蔡政府，仍以社運人士及律師衝撞性格問政，其實政治需要溝通協調和取捨，加上時力智庫論述薄弱，不易提出完善的法案和主張。民進黨和柯總召察覺他的不可控性和不易協調溝通，乃刻意打壓他，讓他那四年無法通過任何法案；更且和時力其他想連任的立委及議員們合作，讓外界認為時力內鬨是因他而起。二○二○年我因緣際會遞補擔任一會期立委，初上任的確有感受到民進黨的不友善，他們觀察我的質詢平和且無政治企圖心，才比較友善互動。國昌自二○二二卸任立委後這四年以民間人士繼續揭弊，但蔡政府並未積極處理。因此，我認為他如今再任立委，對民進黨及老柯的仇視和咆哮是雙方過去恩怨所致。

身為民眾黨的總召如今選擇和過去他想推翻的親中國民黨及被他臭罵過的傅總召合作，除了急於推動他自以為是的改革法案外，更可能是基於未來參選新北市長的政治算計。因此，從事政治的黃國昌才會像一頭失控的鬥牛在近期做出國人無法理解的言行，和過去社運的國昌大相逕庭。吾人建議他在有限資源及時間下，宜聚焦於其擅長的司法改革及揭弊，而不必急於提出多個具爭議的法案。究竟要當政客或政治家只在他一念之間的抉擇。

藍白政治人物都輕忽了民意可載舟亦可覆舟。誠如經民連所呼籲國人衷心期盼立委們應秉持合議制精神，讓少數黨意見可被討論，讓多數黨意見有足夠時間與合理程序被檢驗，絕不可讓藍白「封殺提案」「全案保留」「三分鐘後停止討論」的多數暴力輾壓，成為民主台灣的國會新常態。為達此目標，吾人呼籲三黨總召換人做，國會才能回歸理性問政，也衷心希望各黨高層以國家人民為念，無欲則剛。

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