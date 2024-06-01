晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》從實務、法規評「公布群眾年齡層事件」

2024/06/01 05:30

◎ 葉昱呈

群眾集會或活動時的年齡層及性別分布狀況，若對外公布這類內容，是否違反個資法？筆者從實務面及法規面分析如下：

依據法務部法律字第一○七○三五○五八三○號函釋，無法直接識別特定個人之資料，若可就其他資料對照、組合、連結而能識別特定個人者，仍屬個資法所稱得以間接方式識別之個人資料。反之，若蒐集者本身並無其他間接方式得以辨別特定個人者，「該資料即非屬個資法所稱個人資料」。換言之，所蒐集到的資料，如果只是「一群人的年齡、性別」，而無姓名、地址、電話、地址、電子郵件等其他資料可供對照、組合、連結，以識別該特定之個人（例如：能夠識別出張三、李四、王五），則這一群人的年齡、性別，即不屬個資法所稱個人資料。

再者，現行電信業者所提供的「手機信令資料分析」，都是已經先「去識別化」後的資訊（例如：新北、台中舉辦的大型活動或台灣燈會所引用的資訊），並無洩漏個資之疑慮。

因此，日前民進黨政策會執長王義川所公布群眾的年齡層、性別等組成資訊，無論資訊是來自「手機信令資料分析」或現場觀察評估、網路資訊、問卷等相關資料，皆無法識別特定之個人，即無違反個資法規定，藍白陣營攻擊王義川動用國家機器比對個資的說法，只能說是無的放矢。

（作者是公務員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書