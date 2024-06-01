自由廣場》面對黨內極端勢力的江啟臣

◎ 陳永昌

即使不同政黨也可以合作，譬如美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾、美國聯邦參議員達克沃絲，兩人率領的訪問團在同一時間訪台，兩團的成員都囊括民主、共和兩黨的國會議員，展現挺台抗中的立場一致，美國國會兩黨對抗雖然尖銳激烈，卻能捐棄黨派鴻溝而建立「華盛頓共識」，台灣藍白政黨為何做不到?不免感慨：美國國會議員能，台灣立委為何不能？

就在立法院鬧得不可開交之際，立法院副院長江啟臣正率同民進黨王正旭、國民黨陳菁徽與民眾黨林憶君等三位具醫護背景的立委，組成跨黨派「立委視導團」赴日內瓦共同發聲。江啟臣代表朝野暨人民表達參與世界衛生大會等國際組織的共識，同時拜會瑞士首都伯恩市長，並密集與各國代表團交流。

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配合衛福部與民間團體宣達團，不分黨派立委組團共襄盛舉，此事行之有年，在今年藍白掌握國會過半仍能維持慣例，令人欣慰。今年由立法院副院長帶隊，為歷來最高國會層級，且將分歧與對立擱置於台灣，跨黨派立委在日內瓦只發出一種共同主張，江啟臣跨越政黨藩籬，做了優質示範。

江啟臣且在日內瓦記者會公開表示「聯合國第二七五八號決議案主要是處理中華人民共和國當初加入聯合國入會案，並沒有影響中華民國的國際法律地位。」，呼應支持美國國務院譴責「聯合國大會第二七五八號遭中國扭曲」的立場。美國官方已至少五度公開表示：反對北京當局錯誤詮釋聯大二七五八號決議並與「一個中國」原則作不當連結，強調該決議不能排除台灣有意義參與聯合國體系暨其他多邊組織。江啟臣毫無畏懼地公開表態，要給他按個讚。

正副總統的就職大典，不識大體的藍白立委集體抵制，江啟臣則是以立法院副院長身分出席祝賀，在關鍵時刻拒絕被黨內極端主義勢力所綁架，顯示他頭腦非常清楚。當藍白陣營遭傅崐萁之輩所挾持，使國會淪為國家動盪不安的禍源，此刻需要更多的「江啟臣」站出來。

（作者為企業專業經理人）

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