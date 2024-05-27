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自由廣場》英國為例 看藍白胡搞藐視國會罪

2024/05/27 05:30

◎ 黃世澤

國眾兩黨強推的藐視國會罪，加上議事過程中荒腔走板，民眾有如太陽花再現走上街頭是必然。英國國會憲政地位崇高，權力也很大，不過也不容亂用。

首先，國會改革法案事茲體大，根本在國會首讀時就得將草案公開，甚至草案必須以綠皮書（Green Paper）或白皮書（White Paper）形式諮詢公眾，將立法原則講得清楚明白，公眾有了共識才寫成法例草案提交國會辯論。怎會像台灣國民黨那些人，拿了習近平的聖旨就亂來，這認真不可思議。

在英國國會，或很多西敏寺體系國家的國會，在特定情況下，國會確有權傳召特定人士，並要求在國會前作供及交出文件。只不過，在英國，只有國會通過決議案下的特選委員會（Select Committee）擁有這項權力，而且很多時會同步給予被傳召人士等同議員的言論免責權，令作供人士得以暢所欲言。就算要檢控相關人士，一般都會得行政機關控制的檢察官同意才得檢控。現在台灣可是不順國會議員的意，就會可能被檢控，請問這有何道理？

誠如林濁水所言，國會確要改革的，只不過不是引進藐視國會罪一類聞所未聞的罪，有些最基本的事都未做好。就像立法院長一職，現在由一個有政黨背景，毫不中立議員擔任本身，習慣英式西敏體制的人，本身就覺荒謬。在英國，任何人一旦被推舉為下議院議長，為表示超然中立，都會即時退出原有政黨，而各大黨一般也不會派人挑戰議長所身處的選區國會議席寶座。台灣由韓國瑜這個不受歡迎，處理毫不公正的人物擔任立法院長，本身就是荒謬。

現在國眾兩黨應要收回整個胡鬧的法案，甚至立法院鬧成這個樣子，筆者看不出這有任何公信力，可以讓公眾信任這個議會，如果國眾兩黨不懸崖勒馬，這個議會有必要砍掉重練，在西方而言，國會議員集體胡鬧至此，應該解散國會重新大選，並且在新國會成立後組建憲政改革委員會，各黨各派和公眾磋商如何改善國會運作。現在台灣民意未沸騰到這個程度，但遲一點會否變成這個樣子，也實在難說。

（作者為居德英籍時事評論員，原籍香港）

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