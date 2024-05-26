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自由廣場》被罷凌的公債法 被揮霍的納稅錢

2024/05/26 05:30

◎ 羅承宗

公共債務法（以下簡稱公債法）第五條，是個相當冗長的法條，內容詳盡規範中央與地方政府舉債限制，藉此防止政府舉債揮霍，敗壞國家財政。

觀乎最近國會為數眾多的爭議法案，「…所需經費來源，得以舉借債務或出售政府所持有事業股份方式辦理，不受公共債務法第五條有關每年度舉債額度之限制」等文字，分別一字不差地鑲崁於「國道六號東延花蓮建設特別條例」草案第五條、「環島高速鐵路建設特別條例」草案第六條與「花東快速公路建設特別條例」草案第七條裡。換言之，此三個草案最大特色，就是企圖透過「特別法優於普通法」法理，排除公債法舉債限制。

所謂「舉債建設」的騙術與弊端，學者Alex Kerr在其鉅作《犬與鬼：現代日本的墮落》書裡，談到了浪費的建設投資對日本造成的巨額財政赤字。至於針對台灣本土的觀察，往昔資深記者張啟楷所著《國庫潰堤》、《搶救國庫》與《搶救你的納稅錢》等三部曲裡，有關於揮霍建設、舉債赤字等情況，也有深刻的觀察與批判，這些是頗值推薦的財政科普好書。閱畢後，相信讀者對於前述三個交通建設草案的離譜荒唐，會有更深層的體悟。

沒有慎重思量的大建設，不會為地方帶來任何繁榮，只會留下財政與環境上的大破壞。當今日大肆揮霍舉債，明日不但要支付本金，更要償還利息，為下世代台灣子孫留下財政重擔。倘若「重視財政紀律，不希望債留子孫」等語不是政治上的芭樂空話，那麼誠摯地期盼張啟楷委員能夠稟持專業，勇於擔當財政紀律的馬奇諾防線、捍衛納稅錢的現世護法。政治不難，找回財政良心而已。

（作者為台灣國家聯盟決策委員、南臺科大財經法律研究所特聘教授兼所長）

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