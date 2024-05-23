自由廣場》豬仔立委憑什麼裁罰人民？

◎ 劉哲嘉

「藍」國昌力倡立法院改革，筆者原以為是要改善立法院亂象，讓立法院能更自律自持，沒想到竟是要自我擴權，以便修理行政官員，甚且還動到人民頭家的頭上，立下天理不容的條款，難怪強渡關山時不敢公開討論協商。把「擴權」說成「改革」，完全顛倒黑白、昨是今非。

藍白提出立法院職權行使法第四十八條第二項：「法人、人民團體或『社會有關係人員』違反本法規定，於立法院調閱文件、資料及檔案時拒絕、拖延或隱匿不提供者，得經立法院院會之決議，處新臺幣一萬元以上十萬元以下之罰鍰，並得按次處罰至改正為止。」

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筆者就要問，立法委員憑什麼命令人民向立法院提供相關資料？此立法等於是讓政治人物手握大權藉以拘束人民，這是嚴重侵犯人權，更是政治人物爬到人民頭上，動手裁罰人民，莫非準備要重塑白色恐怖？我們知道立法院是政治攻防的場域，立委該如何作為始屬恰當，並無一定規範，也時有荒腔走板的言行，人民為何要配合可能不當的文件、資料及檔案調閱？本以為只有行政權才有專制獨裁的問題，沒想到中華民國政權的立法權竟創下世界憲政奇蹟，竟也可以對人民獨裁專政。

依照中華民國政權現行憲法體制，立法院不具備調查權，藍白兩黨透過這種立法手段賦予自身擁有調查權，無疑是破壞既有五權分立架構。

即使立法院可以有調查權，此權力的行使也必須限定在「可以要求作證、請求提供資料」，而沒有強制力。若有人拒絕配合，立法院應向法院聲請裁定要求證人出席、指定對象提供證據；至於行政罰鍰部分，也應改成立院向法院聲請裁定，而非由立法院會自行決議裁罰。藍白打算讓立法院有權自為裁罰，而且採院會決議而行，這是要讓立委霸凌人民嗎？

（作者是台澎黨秘書長、備役軍法少校）

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