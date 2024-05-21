自由廣場》率領台灣邁向偉大國家

◎ 林逸民

賴清德總統就職演說，展現領袖風範，擺脫過去台灣人謹小慎微的心態，提出要領導台灣成為國際上令人尊敬的偉大國家。並引用彌迦書第六章「行公義、好憐憫、存謙卑的心。」引以自許。此節經文的下一句是「與神同行」，呼應李登輝先生以基督精神堅毅不撓引領台灣民主化與本土化。

針對中國，賴總統展現柔軟維持和平的誠意，表示將不卑不亢、維持現狀，同時提醒國民與全世界：有追求和平的理想，但不能有幻想，必須展現守護國家的決心，跟全球民主國家肩並肩形成和平共同體發揮威懾力量，靠實力達到和平的目標。和平的絕對保障，永遠是徹底備戰以拒止戰爭，這是人類歷史的定律也是常識。

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過去台灣人總認為身處於強權夾縫間是無妄之災，但是人類歷史上，強權之間可以誕生偉大國家：處於波斯與希臘交鋒之間的馬其頓，誕生亞歷山大大帝；處於法國與哈布斯堡交鋒之間的荷蘭，崛起為「海上馬車夫」；英國與法國交鋒之間獨立的美國，成為世界獨強。賴總統提出：台灣絕對有能力成為經濟日不落國。事實上，台灣在部分領域已是如此，台積電全球市佔率高達六成以上，以及諸多隱形冠軍，都是明證。

面對當前諸多挑戰，賴總統指出：全球化時代沒有一個國家能夠單打獨鬥，也沒有一個分裂的社會能夠面對。賴總統希望透過民主的力量團結所有國人壯大國家。世界歷史上，尊重民主制度，原本就是整合分歧的最佳辦法。

對於台灣分歧最大的認同問題，賴清德總統主張：全體國民只要認同台灣，就是這個國家的主人，不論中華民國、中華民國台灣、台灣，都是台灣的名稱，都一樣響亮。對於認同中華民國的國民，憲法明定主權屬於國民，即有中華民國國籍者，顯而易見的事實是：中華民國與中華人民共和國互不隸屬。賴清德總統呼籲：任何一個政黨都應該維護國家主權，不可為了政權犧牲國家主權。

國際已有共識，台海安全穩定是世界安全與繁榮不可或缺的要素，台灣不是單打獨鬥，而是與民主國家形成民主共同體。台灣也將邁向民主繁榮。若有人背道而馳，投奔民主同盟的對立面，遭世界圍堵，那就是在害台、礙台。

賴清德總統尊重國會，表示三黨不過半是全民選擇的新模式，但也提醒：人民期望理性問政，政黨在競爭之外也應該有合作的信念，立法院的運作應該「多數尊重少數，少數服從多數」。如今的國際局勢讓台灣不僅走出卑躬屈膝，還有機會稱雄世界，希望朝野政黨體會賴總統的苦心，讓賴總統引領台灣好好掌握這次偉大的機會。

（作者是福和會理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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