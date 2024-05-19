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自由廣場》如果賴總統到立院做國情報告

2024/05/19 05:30

◎ 林志翰

藍白兩黨在立院用「舉手表決」這個卅多年前的手段強渡多項「國會擴權」法案，其中，總統每年赴立院國情報告將成憲政慣例，但是要總統接受立委「即問即答」的質詢，恐有違憲之虞，更將成為藍白立委作秀戰場。

如果賴清德到立法院做國情報告，你覺得藍白立委會像美國眾議員一樣，不分黨派地站起來幫賴總統鼓掌，表達對國家總統的敬意嗎？美國總統每年在眾議院大廳發表報告，不僅包括國情分析，還會闡述立法議程及國家優先事項。最重要的是，美國國會議員不能向總統質詢或提問，也不得當場就演說內容進行辯論或表決。

如果賴清德到立法院做國情報告，接受立委「即問即答」的質詢，翁曉玲一定會展現「立委問、總統答」的上下質詢關係；謝龍介一定搬出布袋戲玩偶，用雙聲帶質詢賴是否主張台灣獨立；傅崐萁應會變成中國的傳聲筒，要賴對中國表達誠意，解除台灣人民赴中旅遊限制，並要求政府機關的公文撰寫要將「我國」改成「台灣」，「中國」改為「大陸」：黃國昌則不改咆哮本色，音量越喊越大聲，口水越噴越多。也因為藍白立委爭先恐後要質詢作秀，國情報告破天荒開到深夜。

但是，一旦賴總統「回嘴」，「不要幫中國講話」或是說出「台灣是台灣、中國是中國」的主權對等言論，恐將成為第一位觸犯「藐視國會罪」的政府官員，遭國會移送可處一年以下有期徒刑、拘役或廿萬元以下的罰金。

台灣人民頓時驚訝，原來藍白立委也能指揮司法權。所謂的「國會改革方案」就是動不動處以官員或人民有期徒刑或是罰金等罪責，藍白立委無限擴權，說你有罪就有罪，「港版國安法」在台正式借殼上市。

（作者為國中教師）

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