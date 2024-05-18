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自由廣場》勇士當為義鬥爭—寄語賴準總統

2024/05/18 05:30

◎ 台灣國家聯盟

再過數日，賴清德準總統將正式接棒蔡英文總統，肩負起持續守護台灣民主自由，捍衛國家主權尊嚴的重大責任。持平而論，台灣在蔡總統的治理下，重振經濟體質，堅實國防戰力，更接軌國際民主陣營，同聲共氣。讓外敵雖有謀我之圖，卻無可趁之機，確保台灣的和平繁榮與發展。賴準總統確實能自蔡總統手中承繼豐厚的政治遺產。

然而，儘管本土政權執政成果斐然，卻仍在大選中失去國會單獨過半的優勢。在野陣營則仗恃國會席次優勢，屢屢強勢表決，任意封殺執政黨提案，致使國會殿堂喪失理性論政功能，只剩群魔亂舞，小丑跳樑。尤有甚者，在野陣營無視民主法治原則，強勢通過擅自擴權的力國會改革法案，公然侵犯行政權及司法權。假口監督之名，實則意圖癱瘓施政，替中國打開後門。賴政府所面臨朝小野大的困境，將更甚於扁政府時期，施政將更受掣肘。

外有惡鄰逼壓，內有家賊通匪，早已是本土政權所需應對的「新常態」，原本不足為奇，只是此次惡鄰更惡，家賊更賊。台灣國家聯盟認為，此次大選竟會產出如此脫序的國會，皆是因為轉型正義落實不足，司法改革不力以及國家認同持續混淆所致。

近來的國會亂象讓許多民眾感到鬱結無奈，長此以往，甚至會讓民眾質疑民主的價值，蝕毀民主的信念。在野陣營憑仗過半席次恣意妄為，是典型的「利用民主摧毀民主」，終將釀致台灣民主的重大危機。這將是賴準總統無法妥協，必須嚴正應對的重要議題。

「勇士當為義鬥爭」，借用賴和前輩的名言寄語賴準總統，面對在野陣營操弄民粹的反民主行徑，吾人應當更勇敢擁抱民主、信任民主，以更民主對抗反民主！台灣國家聯盟建請賴準總統，依法律所賦予總統的權責，拒絕簽署違反民主法治原則的一切法案，必要時更應勇敢解散國會，提前重新改選。這不是為一人或一黨之私的政治算計，而是為了鞏固台灣民主法治，避免國家內耗空轉的正義之舉。

我們也誠摯呼籲，未來四年賴政府必須針對「轉型正義」、「司法改革」及「導正國家」等議題，進行更細緻、深入的政策規劃與落實。為行正義之事，台灣人民必會作為賴準總統的堅強後盾，這次請賴準總統信賴人民的智慧，信賴民主的機制，為所當為，毅然為之。

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