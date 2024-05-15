自由廣場》﹙林保華專欄﹚亂中取序 主權經濟

五月二十日，賴清德、蕭美琴政權要正式執政了。人事已大致配齊，絕大部分並非民進黨員，經濟部長與文化部長尤其是兩個亮點，更能傾聽各界意見，更接地氣。閣揆卓榮泰也不是傳統政治人物，二○○八年民進黨失去政權後他就消失政壇，然而卻堅持理念，二○一四年太陽花運動爆發後，我們在一個人數不多的特定場合發現他一個人默默靜坐抗議，幾乎無人認出他。到二○一八年民進黨地方選舉重挫，再出任民進黨主席，處理黨內紛爭。他的能屈能伸、善於溝通，可望能處理好目前朝小野大的局面。

目前執政的最大困擾是立法院的朝小野大，在野黨拋出大量議案，以「改革」為名，無非是要無限擴權，癱瘓行政。這種無視憲法的做法，經傅崐萁總召到北京溝通後，也得到中共的讚賞與支持。唯有台灣的民主體制出現亂局，才能使獨裁體制不那麼相形見拙；也只有台灣內部大亂，才可以給中共提供出兵的藉口。

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目前國民黨主導立法院所出現的亂象，遠甚於政黨輪替後的任何一個時期，原因就是，國民黨讓一個對自己過去的罪錯毫無認識與悔意的更生人出任總召，致正氣不能抬頭。國民黨為何讓他出掌總召，顯然是朱立倫主席的偏心。這可以討中共歡心，卻絕對得不到台灣的民心。

國民黨立院黨團中也有正直之士，例如陳永康將軍，同樣是退將，他與吳斯懷判若兩黨，從理念、問政態度與內容均是如此。雖然理念與民進黨不盡相同，陳是中華民國軍人中的正直之士。他有自己獨立的見解，沒有隨波逐流或沉默不語。我不相信更生人敢對他施出黨紀，因為兩人底氣完全不同。

民眾黨大多時候充當小藍。基本上內部有柯文哲、黃國昌、黃珊珊三派。雖無綠白合，但民進黨可尋找求同存異的朋友，尤其在柯文哲下令可以各自投票以後。

柯建銘總召以前是很善於妥協的政治人物，這次他說出「黃珊珊是女版韓國瑜」，結果民進黨立委全部緘默，形成目前國民黨的為所欲為。在這情況下民進黨立委身段要更加柔軟與靈活，不要動不動就是國民黨最喜歡的「藍綠對決」，而我們眼中首先是中華民國台灣這個國家。

面對三黨不過半，賴清德準總統表示不用怕，因為民進黨有民意做後盾，執政的民進黨必須「民之所欲，常在我心」。台灣目前最大問題仍是不斷被中國侵蝕主權，如何保障國安，使台灣民眾繼續享有民主生活方式，是首要問題。任何靠攏野蠻中國獨裁政權的行為必遭唾棄。當然，堅持主權要講究技巧。蔡政府做了很多。

要保障民眾福祉，必須擁有強大經濟力量。台灣的經濟已從調整轉向成長，台灣是全球面向AI世代不可或缺的力量，美國將領軍台灣，邁進新的世界。抓住這點，中國將不敢輕舉妄動。

（作者為資深時事評論員）

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