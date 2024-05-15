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自由廣場》﹙北社評論﹚AI創新內閣 再為台灣創新局

2024/05/15 05:30

◎ 潘威佑

蔡英文總統在2023年國慶演說曾表示，面對國際挑戰，不前進即倒退，執政成果仍有不盡人意之處，但民主國家領袖不能自滿，讓更多人滿意是政府永恆的追求。任期雖即將結束，但台灣要持續前進，成為世界的典範，讓民主台灣為世界帶來更大影響。

520新團隊就職日即將到來，呼籲國人一致全力支持政府，共同監督並嚴責反改革的立委，促進台灣的民主進程與社會進步。

新國會開議已三個月，各種亂象紛紛。我們要提醒各界，「｢信任」是台灣社會穩定的最關鍵因素；實體的投票制度還是目前最好的選擇，爭議性極大的「不在籍投票」極不宜推動；民主政治的核心在於溝通與協商，不僅是投票，倘若缺乏真正的溝通與協商，即使多數票決所制定的法律，也只是權力轉移，而非真正的民主政治。國會的責任不僅是立法，更是民主文化的推動者與民主制度的守護者。

針對重大法案，民進黨應爭取立法院多數委員的支援，不要因少數黨地位而自限。關於國會改革方向，應以民主自由獨立自主的價值為中心，堅決反對中國國民黨將中國利益置於台灣之上的行徑，必要時重新制憲，以解決台灣長期存在的憲政問題。此外，年金改革對台灣的重要性不容忽視，必須堅定繼續改革，捍衛台灣的發展與長期利益；而大量中配依親者來台將加重醫療負擔，政府須理性看待健保法案修正，以保障台灣醫療資源及醫護人員。

教育方面須培養新世代了解和建立台灣多元文化價值觀，析明台灣主權和民主自由的重要，鼓勵學生積極參與公民社會事務，誓願共負保護民主價值責任；強調性別尊重與平等；認識環保與台灣永續發展與再生能源的挑戰和政府的回應與調整，期盼能實現國家綠能新未來。

國防是捍衛台灣國家安全所必須，戰略目標、政策與執行本應超越政黨立場，推動並強化全民國防及成立全民國防推動委員會，加強與全球民主聯盟的合作，以維護台灣主權，對抗中國的挑釁。

期待新政府AI創新內閣廣推台灣人文素養教育，以文創產業帶動地方創生，台灣社會的多元發展和民主札根更深更穩固，讓邁進AI嶄新世代的台灣更繁茂強盛。

（作者是台灣北社秘書長）

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