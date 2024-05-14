自由廣場》數位冷戰全球趨勢／海底電纜的隱形戰爭

◎ 方凱弘

全球數位化加速發展，數據流動成為現代國家競爭的新戰場。在美中兩大經濟體角力下，國際間的數據傳輸基礎設施——尤其是海底光纜的布局——已是各國戰略的重要考量。

美中科技戰的新焦點：海底電纜

海底電纜是全球互聯網及通訊技術的脊梁，承載了全球超過99%的跨國數據流量。從金融交易數據到個人通訊，再到影片串流的所有數據，都依賴這些隱藏於海洋深處的纜線。掌握這些基礎設施的建設與維護，等同於控制了全球數據的命脈。

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過去幾十年，中國作為世界第二大經濟體，其在全球海底電纜網絡的影響力日益增強。但近年的國際局勢及美中關係緊張，使這一趨勢出現顯著變化。根據美國研究機構TeleGeography的數據，自2020年以來，中國的海底電纜新建計畫數量大幅減少，而美國及其盟友則顯著增加這個領域的投資。

新加坡與日本：成為新的數據樞紐

與中國相比，新加坡和日本在近年顯示出驚人的增長勢頭。據報導，新加坡在未來兩年內將新增海底電纜16條之多，日本也計畫新增4條連接至關島的海底電纜。這些新的建設計畫將增強該國的數據傳輸能力，也是對中國日益增長的數據需求和影響力的一種平衡。

「乾淨網路」政策的影響

美國在川普政府時期提出「乾淨網路」政策，對全球海底電纜網絡的建設產生深遠影響。該政策主張「排除中國企業參與美國及其盟友的關鍵數據基礎設施建設」，以確保數據安全與通訊可靠。這導致原本包含中國的海底電纜項目的許多計劃被迫調整，轉而尋找其他合作夥伴。

數據安全與國家安全

在數位化時代，數據安全已是國家安全的重要組成部分。海底電纜的安全不僅關乎信息的保密性，更涉及國家安全層面。不透明的數據流動和可能的數據竊聽行為，已令各國政府對海底電纜的控制與監管提高警覺。

未來展望

隨著全球數據流動的需求持續增長，海底電纜的戰略重要性只會進一步提升。未來幾年，我們可預見更多國家加入這場數據通路的擴展與升級競賽，這不僅將重塑全球通訊網絡的版圖，也可能會在國際政治中引發新的合作與對抗。

在這一全球性的大背景下，台灣與其他地區的策略部署，將對其在國際數據與通信領域的地位產生重要影響。如何在保障數據安全與促進數據流通之間找到平衡，將是各國政府及國際組織未來需要面對的重大挑戰。

（作者是台北海洋科技大學助理教授）

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