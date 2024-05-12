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自由廣場》 520前美艦通過台海 展現護台決心

2024/05/12 05:30

◎ 陳俊

美國海軍第七艦隊的勃克級導向飛彈驅逐艦「海爾賽號」於日前例行通過台灣海峽，時間是在賴總統即將就職前，引發國際社會對時機和背景的關注，同時美國海軍也聲稱海爾賽號是在遵守國際法前提下航行，並未駛入任何國家領海，美國此舉不僅展現維護國際海域自由原則的承諾，也將秉持維護各國領土和平的信念繼續航行。

美國對印太區域的守護是有目共睹的，今年已第三次有軍艦行經台灣海峽，前兩次由驅逐艦「約翰．芬恩號」在一月和三月通過，另美國「海爾賽號」的停靠港位於加州的聖地亞哥，隸屬於「西奧多．羅斯福號」航母戰鬥群，更顯示美國在印太地區的重要軍事部署。

我國防部十分關注並全程掌握海爾賽號的動態，同時也確保周邊海、空域狀況正常，也代表我軍與美軍的友盟共識，在美軍航行過程中，我軍能助美軍一臂之力，使美艦得以航行順利，彰顯美軍守護台海的決心，讓我國人民面對中共強權無所畏懼，因為美國是台灣的後盾。

然而中共甚感不滿，認為美國公然挑釁中共主權及分化兩岸關係，聲明中共解放軍的海空兵力將對美艦全程跟監警戒，並指控美國已侵害中共領土應依規定處置。

國防部對美國軍艦航行台海展現高度警覺和應對能力，不僅顯示我國軍捍衛台海的決心，也代表台美關係穩定發展，若中共執意挑起兩岸戰爭，美國也絕不會坐視不理，此外，更可看出中共豺狼虎豹之心，毫不遵守國際法令規章，中共跟監美國軍艦將使國際情勢升溫，而我國人民須認知中共的偽善面，支持國軍共抗共軍。

（作者為兩岸情勢研究員）

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