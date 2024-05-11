自由廣場》防中國量化寬鬆政策波及台灣

◎ 方凱弘

隨著全球經濟的不確定性增加，中國最近的貨幣政策調整引發了國際社會的廣泛關注，此事背景不可忽視，近年由於房地產市場的冷卻和外部貿易壓力，中國經濟增長顯著放緩。根據中國國家統計局數據，2023年中國的GDP增長率降至近十年來最低點。為刺激經濟，中國人民銀行選擇被稱作「量化寬鬆」的非常規貨幣政策，這一政策過去由美國、歐洲和日本等經濟體在經濟危機時期採用。

量化寬鬆政策具體包括中央銀行購買大量國債，以此來增加市場流通的貨幣供應，降低利率，刺激投資和消費。根據官方公布的數據，自政策實施以來，中國人民銀行已經購入超過1兆元人民幣的國債。

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但此一政策引起對通貨膨脹風險的擔憂，經濟學家普遍認為，大規模的貨幣投放若未能有效吸收，可能導致物價普遍上漲，進而引發惡性通膨。實際上，根據國家統計局的最新數據，中國近月的CPI年增率已攀升至5%，這是近五年來的最高水平。

對台灣而言，中國的這一政策可能會帶來一系列影響。首先，由於台灣和中國之間密切的經濟聯繫，中國經濟的波動可能透過貿易和投資渠道影響台灣。例如，中國是台灣最大的出口市場，佔台灣出口總額的30%以上。中國經濟的放緩可能直接影響台灣出口企業的業績。

此外，中國的通膨也可能通過進口價格向台灣傳導。由於台灣大量進口中國的原材料和中間產品，中國的物價上漲可能會提高台灣的生產成本，進一步推高台灣的消費價格。

面對這一局面，台灣政府和企業需要采取措施應對。政府可以考慮加強宏觀調控和風險預警，以及提供更多支持給受影響的行業和企業。台灣企業則應該進一步多元化市場，減少對單一經濟體的依賴，並提高產品和服務的競爭力。

中國的量化寬鬆政策是對其經濟挑戰的一種回應，同時也帶來一系列風險和挑戰，尤其是對於與之經濟聯繫密切的台灣。面對這一變局，台灣需要密切關注事態發展，並準備相應的應對策略。

（作者是台北海洋科技大學助理教授）

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