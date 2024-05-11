晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》防中國量化寬鬆政策波及台灣

2024/05/11 05:30

◎ 方凱弘

隨著全球經濟的不確定性增加，中國最近的貨幣政策調整引發了國際社會的廣泛關注，此事背景不可忽視，近年由於房地產市場的冷卻和外部貿易壓力，中國經濟增長顯著放緩。根據中國國家統計局數據，2023年中國的GDP增長率降至近十年來最低點。為刺激經濟，中國人民銀行選擇被稱作「量化寬鬆」的非常規貨幣政策，這一政策過去由美國、歐洲和日本等經濟體在經濟危機時期採用。

量化寬鬆政策具體包括中央銀行購買大量國債，以此來增加市場流通的貨幣供應，降低利率，刺激投資和消費。根據官方公布的數據，自政策實施以來，中國人民銀行已經購入超過1兆元人民幣的國債。

但此一政策引起對通貨膨脹風險的擔憂，經濟學家普遍認為，大規模的貨幣投放若未能有效吸收，可能導致物價普遍上漲，進而引發惡性通膨。實際上，根據國家統計局的最新數據，中國近月的CPI年增率已攀升至5%，這是近五年來的最高水平。

對台灣而言，中國的這一政策可能會帶來一系列影響。首先，由於台灣和中國之間密切的經濟聯繫，中國經濟的波動可能透過貿易和投資渠道影響台灣。例如，中國是台灣最大的出口市場，佔台灣出口總額的30%以上。中國經濟的放緩可能直接影響台灣出口企業的業績。

此外，中國的通膨也可能通過進口價格向台灣傳導。由於台灣大量進口中國的原材料和中間產品，中國的物價上漲可能會提高台灣的生產成本，進一步推高台灣的消費價格。

面對這一局面，台灣政府和企業需要采取措施應對。政府可以考慮加強宏觀調控和風險預警，以及提供更多支持給受影響的行業和企業。台灣企業則應該進一步多元化市場，減少對單一經濟體的依賴，並提高產品和服務的競爭力。

中國的量化寬鬆政策是對其經濟挑戰的一種回應，同時也帶來一系列風險和挑戰，尤其是對於與之經濟聯繫密切的台灣。面對這一變局，台灣需要密切關注事態發展，並準備相應的應對策略。

（作者是台北海洋科技大學助理教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書