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自由廣場》台灣大選恐已遭中國干預

2024/05/10 05:30

◎ 李廣智

加拿大安全情報局（CSIS）發表年度報告，指中國持續干預加拿大選舉，因此加拿大政府將於周一推出《反外國干涉法》，包括強制外國代理人登記和擴大CSIS權力。事情起因可從港裔加籍的前國會下議院議員趙錦榮的案例作說明。

趙錦榮就任議員期間，提出C-282法案，即《外國影響註冊法》，要求代表外國利益遊說加拿大政府的機構或人士必須進行登記，藉以提高外國影響力的透明度，以防外國勢力干擾。趙錦榮也在國會支持同黨議員莊文浩所提，將中共對維吾爾族群的行為定性為種族滅絕的議案，於是遭到中國全力對付，利用各種社交媒體誣蔑他歧視華人，導致於二○二一年的大選中落敗。事隔三年後，加拿大法院終於展開「中國干預大選」的聆訊調查，到今天加拿大安全情報局終於證實中國干預加拿大選舉。法院雖然還他一個清白，卻無法還他一個失去的議席。

今年台灣立委選舉，民進黨無法取得過半數，背後原因很可能是中共所造成。由於TikTok在台灣頗受年輕人歡迎，加上TikTok立場偏頗，搜尋柯文哲時，系統會自動推薦政績、造勢、演講等正面詞彙，與搜尋民進黨的結果剛好相反。選舉結束後，柯文哲曾質疑點票過程，而選舉結果也反映柯文哲得到台灣多數年輕選民支持，成為立法院的關鍵少數，藍白立委一合就超過半數，從而造成今天立法院的亂象，就算政府參考先進民主國家的做法而決心全面禁止TikTok，但TikTok對藍白兩黨具有既得利益，他們必定會假藉言論自由之名刻意反對，但如《左傳》所言，「自反而縮，雖千萬人吾往矣」，該做的事情就必須要做。

（作者是整理師）

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