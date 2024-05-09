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自由廣場》對新教育領導團隊的期許

2024/05/09 05:30

◎ 溫順德

內閣名單大致底定，雖未達大開大闔，仍算一時之選，無太多尖銳負評，其中新教育領導團隊，部長與次長的組合，突破傳統用人窠臼，堪稱一大亮點，備受期待。

鄭英耀接掌教育部，教團以其歷練完整，且願傾聽又善溝通，咸認是適任人選；葉丙成與張廖萬堅，分別出任政務次長，令人耳目一新。葉氏具創新思維，倡導翻轉教學，了解整體高教生態；張廖教育立委出身，理解家長學生需求，嫻熟國教與幼教，兩位政次互補性高，足為部長施政助力。眼下教育問題叢生，新教育團隊上路後，尤須戮力以下三端。

一是決策廣納眾議，經費補助不應偏私：近來教育法規修訂，抑或相關政策討論，參與人員同質性高，個人主觀意識強烈，甚至主導修法方向，加以過程急切倉促，以致決策淪於偏狹，撻伐聲浪不絕。日後重要政策擬訂，應多舉辦公聽會，聆聽不同團體意見，以收集思廣益之效；另社團經費補助，也應公平合理編列，不能獨厚某些團體。

二為鬆綁部分管制，適度引進市場機制：台灣教育發展方向，究係公共化或市場化，長年爭論不休，然在有限資源下，公共化勢難達成，市場化仍有其必要。未受政府補助學校，應尊重家長選擇權，入學管道不宜干涉，辦學方式也應自主，收費標準毋須管制。鬆綁現有相關法規，導入市場競爭機制，除讓教育更趨多元，也有助於品質提升。

三係正視學費正義，公私校應一視同仁：學校有公私立之別，育才無公私立之分，同為納稅人的子弟，學習資源理當公平，然當前教育經費，公私校卻天差地遠。近年各項物價上漲，私校財務壓力劇增，政府不僅毫不關心，對調漲學雜費議題，甚至以民粹化處理，不啻加速私校滅亡。正視私校學費正義，合理反映教育成本，方能實現教育均等。

台灣教改已卅年，從來不缺教育理念，卻少解決實務辦法，更乏運籌帷幄幹才。當下問題千縷萬端，甚或盤根錯節而難解，須賴前瞻思維專才，擬訂政策有效化解。企盼新的教育團隊，體察教育人員心聲，整合各界不同見解，訂定周延完善對策，引領台灣教育前行。

（作者是高中校長）

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