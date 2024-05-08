晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》故意「洩漏」國家機密確屬犯罪

2024/05/08 05:30

◎ 莊宇森

按「立法院依法行使職權涉及國家機密者，非經解除機密，不得提供或答復。但其以秘密會議或不公開方式行之者，得於指定場所依規定提供閱覽或答復」、「洩漏或交付經依本法核定之國家機密者，處一年以上七年以下有期徒刑」、「因過失犯前二項之罪者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣廿萬元以下罰金」、「第一項及第二項之未遂犯罰之」，《國家機密保護法》第廿二條第一項、第卅二條第一項、第三項、第四項定有明文。

立法委員徐巧芯所公開者，固係經編列為「密」之應秘密文書，當屬應以不公開方式行之者，依法僅得「於指定場所依規定閱覽之」，自不得對外提供（謹按：包括出示其全部或一部）閱覽。縱其已遮掩該應秘密文書之一部，仍無礙其公開行為之成立。徐巧芯雖未「交付」該應秘密之文書（謹按：未「交付」予採訪之記者「收受」），惟其公開行為既已「洩漏」該應秘密之文書之一部（謹按：「洩漏」予採訪之記者「知悉」），即構成《國家機密保護法》第卅二條第一項之罪。

末按「刑法一三二條公務員洩漏國防以外秘密罪，其行為態樣與同法第一○九條之洩漏國防秘密罪相同，均屬危險犯，即一有洩漏或交付之行為，即行成立，他人是否因而知悉，在所不問，亦即凡將秘密置於對方可得而知或可得而持有之狀態下者，犯罪即屬既遂」，最高法院民國九十二年度臺上字第五三五號判決著有明文。是以，徐巧芯既將該應秘密文書之一部置於採訪之記者可得而知之狀態下，無論採訪之記者是否因而知悉，均應認其「洩漏」行為為「既遂」！

徐巧芯「洩漏」該應秘密之文書之一部，其「洩漏」行為當屬「既遂」！且由其以立可貼便條紙遮掩該應秘密文書一部之舉，應可合理推論其「明知」該應秘密文書確屬「秘密」，否則又何須以立可貼便條紙遮掩？因此，徐巧芯之「洩漏」行為應係「出於故意」（謹按：明知並有意使其發生），應處一年以上七年以下有期徒刑；退萬步言，縱認其「洩漏」行為係出於過失，仍應論以過失犯，處兩年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣廿萬元以下罰金。

（作者是中華民國能源技術服務商業同業公會法律顧問）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書