自由廣場》﹙鏗鏘集﹚新民意不是去國家化

◎ 王景弘

花蓮王傅崐萁亂套美國用語，把立法院三黨不過半，國民黨居兩席多數稱為新民意，急忙以黨團總召身份帶團去北京表忠，擁抱「一個中國」，否定台灣國家地位，「回國」後更提案改變現行法規，禁止法案使用「我國」。

國民黨的人才就是這種兩度坐牢、見風轉舵的土霸王，他揚言新立法院代表新民意，這真是天大笑話：國民黨並沒有過半；且國民黨參選總統、立委，並沒有「去國家化」的政見。

請繼續往下閱讀...

不但如此，傅崐萁的中國進香團成員，更不符合台灣選民結構圖像：原住民立委佔四人，福建「省」佔兩人，前新黨有兩人，前親民黨一人，曾在中國「留學」者有兩人，有親屬因案匿居中國者一人！

傅崐萁是服過刑的人，若在中國體制他永不能翻身，但在台灣卻可稱霸花蓮，進出國民黨，帶一群國民黨羅漢腳去專收留通緝犯的「祖國」投誠，企圖「和平」改變台灣現狀。

台灣的「現狀」，不論國號叫什麼，就是一個民主國家、主權獨立，與中華人民共和國互不相隸屬；也因如此，中華人民共和國要併吞台灣（中華民國），只能透過武力侵佔，或台灣自己接受作為中國的一部份。

中國要強暴「主張」一個中國、台灣是中國一部份，那是它的事，台灣有權拒絕，絕大多數民意已表明不接受，只有極少數人附合。傅崐萁這一幫人可能就是自認「中國人」，急於要併入中國的極少數，他們絕不代表台灣民意。

花蓮王叩見王滬寧，只看他在中共中央政治局排名高，便洋洋自得，但王滬寧官銜是政協主席，專管中國的花瓶政黨，中國國民黨心甘情願作中國的花瓶黨，那是花蓮王投降主義作惡，可悲的是「自古以來」就是南島民族的四位原住民，跟風去半路認祖宗，真是愧對祖靈！

（作者為資深新聞工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法