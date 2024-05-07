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自由廣場》劫貧濟富／電價凍漲 年輕世代慘

2024/05/07 05:30

◎ 陳炳煇、江雅綺

一家公司的產品成本上漲、但產品價格不能調漲，最終的結果必然是公司倒閉、該公司無法再供應產品。而台電做為一家台灣唯一一家供電公司，試問人民能接受台電公司倒閉、沒有電力可用嗎？ 除非我們願意過原始人的生活，不然答案一定是「不行」。

因此電價凍漲，短期內看來似乎是件好事，大家的荷包都省了，但就像吃下一顆有毒的糖果，很快大家都會中毒。這個「毒果」，就是除非我們不要用電，最終台電的虧損必然由全民承擔，以保供電無虞。天下沒有白吃的午餐，羊毛還是會出在羊身上。

尤其，台灣向來是民生用電量低、工業用電量大。考慮到每個用戶的用電量不同，今年4月電價審議委員會，就推出了分用電量級距的調漲方案：佔比68%的用電小戶，僅調漲3%。其餘依用電量向上微調，最高如3001度以上的小商店則調漲至10%。產業用電方面，則依據用電量由5億到到150億度，漲幅為10-25%，但絕多數用電大戶落在最低調幅15%的級距。

按照電價審議委員會的方案，用電量大的大企業，負擔電力成本愈多。因而若電價凍漲，會出現什麼情況？就是這些被調漲最多的用電大戶，省到最多；一般小戶調漲不多，省得也有限。可是，最後虧損則要全民納稅一起負擔。

根據國際能源署的計算，出生於1950 年代的人，平均每個人終生排放350噸二氧化碳；相較之下，生於1997 年～2012 年間的世代，一輩子能排放110 噸；而2020年代出世的孩子，終生的碳排放量僅剩34噸。想必2020年後出生的世代，必然很怨嘆，自己一出生就要承擔前人破壞環境的苦果。

同樣的，今日電價不漲，只是讓明日的世代，負擔更多的債務，而且還是用電少的、幫忙負擔用電多的。顯然，倘若要劫貧濟富，強化台灣的社會貧富差距，讓台灣的年輕人生活更苦，凍漲電價，不失為一個好方法。

（作者依序是台大機械系特聘教授、海大法政學院教授）

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