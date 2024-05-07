自由廣場》紀念曾聖光 找回台灣人靈魂

◎ 林逸民

曾聖光「為自由而戰」慨赴烏克蘭捍衛自由民主普世價值，25歲的年輕生命在異國壯烈犧牲，曾聖光遺骨回台時，烏克蘭軍民感念，無數群眾送別，烏克蘭總統澤倫斯基頒予勇氣勳章，因台烏兩國無直接外交關係，經日本轉交，曾聖光的母親將赴日代領。

5日，台北中山教會舉行曾聖光壯烈成仁兩年的追思感恩禮拜，有相當多烏國來賓到場，台灣人出席卻遠遠不如其踴躍，新聞報導幾無熱度，社會彷彿遺忘曾聖光。回想他犧牲當初，台灣不同意識形態者反應不同，有人認為事不關己，泛藍徒眾甚至語出譏刺。

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事隔兩年，保衛烏克蘭與台灣和平的連動關係如今益發明顯，歐美戰略專家、政治人物多次提到，俄國在烏克蘭遭受阻礙，很大程度打擊了習近平侵略台灣的野心，反之，俄國當初若輕易吞併烏克蘭，習近平必認為台灣也可輕易得手，則台灣現在恐已陷戰火。

曾聖光在烏克蘭最危急的戰爭初期，毅然決然前往抵抗俄軍的侵略，不僅是保衛烏克蘭，實際上也連帶保衛了台灣，台灣泛藍群眾若貪生怕死，膽怯得不敢上戰場，至少應誠心感謝曾聖光，他的犧牲挫敗了俄國的野心，澆了習近平一頭冷水，台灣得以保住和平，讓貪生怕死之徒能燕雀苟安。

匈牙利民族文學奠基者、愛國詩人山鐸‧裴多菲(Sándor Petőfi)於1848年歐洲「民族之春」之際，投身匈牙利獨立，為革命領袖之一並起草《十二條》(12 Pont)匈牙利獨立自由主張，他留下「生命誠可貴，愛情價更高；若為自由故，愛情亦可拋」(For my love I’ll sacrifice My life. For liberty I’ll sacrifice My love.)的名句，也付諸實行，當奧地利帝國請俄軍鎮壓匈牙利獨立時，他毅然投身戰場壯烈犧牲，年僅26。

曾聖光雖未留下動人詩句，但他的行動與裴多菲相互輝映。他的生命雖短暫，卻無比燦爛。他出戰時，向家人闡述，不只是為了烏克蘭，也是為了人類自由而戰，也就是為保衛台灣而戰，他雖年輕，遠見卻超越許多人。親中政黨尤應自慚形穢，近日法國媒體就點破，指台灣親中政黨是「北京的特洛伊木馬」。

漢人社會傳統上認為「好男不當兵，好鐵不打釘」，這種錯誤觀念是台灣國家安全的最大危機，歷史證明，欲確保和平，唯一辦法是充分的戰備，欲完善戰備，需要全民重視軍事。願曾聖光能鼓舞台灣人能戰敢戰、歌頌捍衛人類民主自由價值的勇武精神。

（作者為福和會理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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