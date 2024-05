自由廣場》紀念曾聖光 找回台灣人靈魂

◎ 林逸民

曾聖光「為自由而戰」慨赴烏克蘭捍衛自由民主普世價值,25歲的年輕生命在異國壯烈犧牲,曾聖光遺骨回台時,烏克蘭軍民感念,無數群眾送別,烏克蘭總統澤倫斯基頒予勇氣勳章,因台烏兩國無直接外交關係,經日本轉交,曾聖光的母親將赴日代領。

5日,台北中山教會舉行曾聖光壯烈成仁兩年的追思感恩禮拜,有相當多烏國來賓到場,台灣人出席卻遠遠不如其踴躍,新聞報導幾無熱度,社會彷彿遺忘曾聖光。回想他犧牲當初,台灣不同意識形態者反應不同,有人認為事不關己,泛藍徒眾甚至語出譏刺。

事隔兩年,保衛烏克蘭與台灣和平的連動關係如今益發明顯,歐美戰略專家、政治人物多次提到,俄國在烏克蘭遭受阻礙,很大程度打擊了習近平侵略台灣的野心,反之,俄國當初若輕易吞併烏克蘭,習近平必認為台灣也可輕易得手,則台灣現在恐已陷戰火。

曾聖光在烏克蘭最危急的戰爭初期,毅然決然前往抵抗俄軍的侵略,不僅是保衛烏克蘭,實際上也連帶保衛了台灣,台灣泛藍群眾若貪生怕死,膽怯得不敢上戰場,至少應誠心感謝曾聖光,他的犧牲挫敗了俄國的野心,澆了習近平一頭冷水,台灣得以保住和平,讓貪生怕死之徒能燕雀苟安。

匈牙利民族文學奠基者、愛國詩人山鐸‧裴多菲(Sándor Petőfi)於1848年歐洲「民族之春」之際,投身匈牙利獨立,為革命領袖之一並起草《十二條》(12 Pont)匈牙利獨立自由主張,他留下「生命誠可貴,愛情價更高;若為自由故,愛情亦可拋」(For my love I’ll sacrifice My life. For liberty I’ll sacrifice My love.)的名句,也付諸實行,當奧地利帝國請俄軍鎮壓匈牙利獨立時,他毅然投身戰場壯烈犧牲,年僅26。

曾聖光雖未留下動人詩句,但他的行動與裴多菲相互輝映。他的生命雖短暫,卻無比燦爛。他出戰時,向家人闡述,不只是為了烏克蘭,也是為了人類自由而戰,也就是為保衛台灣而戰,他雖年輕,遠見卻超越許多人。親中政黨尤應自慚形穢,近日法國媒體就點破,指台灣親中政黨是「北京的特洛伊木馬」。

漢人社會傳統上認為「好男不當兵,好鐵不打釘」,這種錯誤觀念是台灣國家安全的最大危機,歷史證明,欲確保和平,唯一辦法是充分的戰備,欲完善戰備,需要全民重視軍事。願曾聖光能鼓舞台灣人能戰敢戰、歌頌捍衛人類民主自由價值的勇武精神。

(作者為福和會理事長、台灣聯合國協進會理事長)

