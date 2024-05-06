自由廣場》從藍白親中傾斜 看台灣未來

◎ 二弄

隨著中共自去年宣布啟動「民主協商」的策略，其真正的面紗逐漸被揭開。這不僅是一場所謂的和平布局，更是一系列精心策劃的法律與心理戰的前哨戰。當北京對台灣的所謂「民主協商」越演越烈，國民黨與民眾黨的高層不斷往來於兩岸之間，其立場與行動引人深思。

根據官方數據，自民主協商元年啟動以來，已有超過卅位台灣的村里長及議員助理赴中國交流，不禁讓人質疑這背後的動機。四月，前總統馬英九訪中與習近平的二度會晤似乎更是向北京發出了某種信號。接著，包括前立法院長王金平、國民黨副主席連勝文在內的多名黨內重量級人物相繼訪中，表明了國民黨可能正在悄悄地與北京方面達成某種「共識」。

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此外，民眾黨也不例外，柯文哲的立場雖時常變幻莫測，但其對於兩岸關係的輕率態度，以及黨內對於與中共交流的模糊立場，都在無形中助長了北京對台灣的滲透政策。

立委沈伯洋指出，這些所謂的民主協商僅是為中共製造合法性的幌子。他透露，中共的最終目標是推出「國家統一法」，並藉由修改《反分裂國家法》將台灣納入其版圖。這不僅是對台灣主權的明顯侵犯，也將嚴重威脅到台灣的民主自由。

更令人警覺的是，國民黨與民眾黨部分成員在回台後，竟然開始倡議修正《反滲透法》，試圖解除對兩岸交流的法律限制，其背後似乎有著中共當局的指示。這不禁讓台灣社會對於兩大黨的立場和動機產生了深度的懷疑。

在全球局勢日益緊張的當下，台灣面臨的不僅僅是內部法律的鬆綁，更有外來侵略的威脅。沈伯洋警告，若中共真如其所言，完成了與台灣大量民意的「協商」，那麼台灣可能會面臨更直接的軍事威脅。他引用了俄羅斯入侵烏克蘭的例子，說明這不是空穴來風。

面對這樣的情況，台灣的每一位公民都應該保持警惕。在政治操作和認知戰的背後，我們需要一個堅定不移、警醒世界的立場，而不是被諷刺與揶揄中失去了國家的未來。台灣需要的是真正的民主與自由，而不是被偽裝的協商與被動的統一。

在當前這個關鍵時刻，台灣不能因政黨之間的短期利益而失去長遠的民族安全。我們必須警覺，只有全民的堅持與抵抗，才能真正保護台灣不被外來勢力所侵蝕。

（作者從商）

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