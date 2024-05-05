自由廣場》多數暴力的國會運作 不符民主政治本質

◎ 陳俐甫

立法院長韓國瑜在二○二○年代表「大陸」國民黨擔任總統大選時曾過說：民主就是票多的贏，票少的輸。這種十九世紀民主萌芽期的粗糙觀點，成為一九二○年代熊彼得的程序民主理論之基礎，但只重視民主程序與投票結果，脫離民主政治的追求理性與人權的本質，反而為歐洲迎來了墨索里尼與希特勒的浩劫。二○二四年的台灣國會似乎正在延續韓國瑜式的民主觀念，由「大陸」國民黨的傅崐萁與「台灣省」民眾黨的黃國昌等人執行著…

民主是溝通的政治，投票是民主政治解決問題的最後手段。民主政治的意義是獨裁或寡頭的權力開放共享，不是強凌弱的多數暴力，脫離理性與公益，多數決定就成為亞里斯多德所憂心的暴民政治。

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國會議員濫用議事規則與民主程序赤裸裸的霸凌異己，在法國大革命第一共和時期的雅各賓恐怖政治統治時期就是前車之鑑。投票只是民主程序之一，議案的協商討論才是精髓，否則民主代議和貴族寡頭的差異很有限，當代民主的多元精神也賴此實現。如果不代表公民們與其他黨派協商溝通，不代表公民與其他黨派協商，而只是純粹提案立法，那只會是假借民主程序來進行階級或黨派間的權力轉移而已，並非具有崇高人類價值的公共事務。

當年日本明治維新推動君主立憲，尚且知道最重要的是「廣興會議 萬機決於公論」（御誓文第一條）。如果百年前亞洲民主萌芽期就懂得民主要多開會、多討論，而不只是投票，難道我們連古人都不如嗎？本屆的台灣國會似乎已經完全脫離過去的民主文化，真的變成柯文哲說的「我要大鬧國會」，那種「孫悟空大鬧天宮」的比武場了。

國會的責任不只是立法，也是民主文化的推動者與民主制度的守護者。如果立委沒有民主素養，只為個人私慾濫用權力，那麼就算是多數方式所制訂出的法律，也只是破壞民主的惡法而已。殷鑑不遠，九十年前德國的威瑪共和就是國會以多數決將自己改造成獨裁的第三帝國。中華民國憲法制定時就是參考德國威瑪憲法，所以我們更需提防國會失職。

中國國民黨總裁蔣介石在《蘇俄在中國》中，早就提醒：中共的鬥爭方式就是利用民主反民主，派人進入議會，用法律方式顛覆民主，製造混亂，以遂行武力併吞的野心。希望蔣介石的繼承者與崇拜者們，在堅持膜拜雕像與謁靈掃墓以外，能真正以他的遺訓為念，不止應拒當中共地下黨，也不做有利中共併吞台灣的事。

（作者為台灣教授協會會長，台灣國家聯盟決策委員）

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