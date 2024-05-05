自由共和國》黃昆輝／台聯在太陽花中的角色：一個不為人知的關鍵故事(下)

四月七日晚上，學生宣佈：轉守為攻，出關播種！太陽花學運圓滿落幕。 （資料照）

黃昆輝／前台聯主席

在確定推動王金平出面化解危機的方向下，團隊持續在學生與王金平之間，扮演穿針引線的工作，藉由不斷來回溝通，王金平願意在同意學生的部份訴求下，採取動作讓學生能主動退場，避免被驅離的最壞結果。在這個過程中，台聯的立場很明確，只是轉達學生意向，並不能代學生決定，因此，在雙方立場接近後即促成直接會面，以確認彼此立場，但是，最後見面計畫在地點都已確定後，卻因消息走漏而取消。在無法會面下，學生最後提出四項訴求透過台聯送達王金平手中，由於雙方缺乏互信，王金平方面反覆確認台聯所轉達學生立場是否真實，甚至要求學生具結，最後由團隊向其擔保訊息為真。

朝野協商也是另一個戰場，台聯積極扮演助攻學生的角色。朝野協商也形成拉距戰，由於民進黨黨團代表一再反對學生提出的「監督條例付委」的訴求，導致王金平主持了六次朝野協商都破裂。時間愈拉愈長，學生壓力及緊張情緒不斷昇高。

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最後，國民黨堅持不能退回服貿，但在壓力下同意監督條例立法。四月三日行政院院會通過監督條例草案送到立法院，自此壓力隨即轉到學生身上。國民黨政府拉高姿態，炮火猛烈，各界研判即將強勢驅離學生。團隊當時給學生們建議：學生已完成階段性任務，此時撤退內心不需要有罣礙；團隊會做政治工作讓學生光榮退場；會協助做撤退計畫；要有「放棄這個基地，全國都是我們的基地」的思維。後來學生退場時宣示「轉守為攻、出關播種」似乎有所呼應。

到此時，情勢很明顯，學生必須盡快決定如何退場，時間壓力愈來愈大。團隊日以繼夜，火速在四月四日一天內研擬主動及被動二個撤退計畫提供給學生參考。

四月六日王金平出招了！他在立法院召開記者會，承諾在監督條例完成立法前，不會召開有關服貿協議朝野黨團協商會議。王揭開底牌後，各方都靜待學生下一步動作。王方面傳來消息，希望勸退學生，「再不退他們就抬人了！」「現在退，是歡呼離開，累積更大能量。」

最後還有個小插曲。六日下午，在青島東路台聯黨團辦公室。祕書長林志嘉認為，學生目前仍然看不懂，但其實已經是大勝利了！他說：王金平今天的承諾已經接近一百分了！不召開朝野協商就等於實質上不審服貿，服貿進入冰凍期，監督條例沒有六個月不太可能完成三讀，一拖就至年底選舉了！王大膽承諾是給學生台階下，要信任王，歡呼離開！林志嘉向賴中強解讀了王金平承諾的實質意涵，鼓勵學生把握時機，形塑學生光榮完勝的形象。

四月七日晚上，學生宣佈：轉守為攻，出關播種！太陽花學運圓滿落幕。

改變兩岸交流進程

減緩台灣與中國社會的整合

總結來說，太陽花學運改變了中共推動的兩岸交流進程。當時的兩岸交流，中共對台灣的「讓利」基本上被國民黨一些大老把持，壟斷了兩岸交流的紅利。太陽花學運後，中共國台辦系統進行「整改」，檢討對台政策，兩岸交流更為透明，國民黨買辦集團不得不趨於沉潛，錦衣夜行，不再明目張膽。

最重要的是，服貿協議的擱置，成功阻止中共對台灣「移民實邊」的企圖，扭轉了台灣社會進一步和中國社會的整合，影響深遠。這應該是太陽花運動在台海關係歷史中最具意義的影響。

台聯團隊在李總統的支持下，在此役中，不僅沒有缺席，隱身幕後，全心投入運作及付出，深感光榮。十年後，我們首次將當時私下的運作，簡要向社會大眾揭露，希望能為這段歷史留下紀錄，也做為未來學生或社會運動的借鏡。台灣的未來仍有無數的挑戰，期許我們都能持續在不同崗位上，默默為台灣付出。

野百合學運促進台灣的民主化進程，但，仍是由執政的李總統撐起落實學生訴求的工程。太陽花運動則從開始到退場，民間社會扮演了最主要的力量，展現出台灣民主化後蓬勃的社會力。經過十年，我們有理由相信，這股民間自發、追求台灣主體性、民主自由的社會力，只會更有活力、更堅實。（完）

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