自由廣場》菸害檢舉，不須檢具違規人個資

◎ 葉昱呈

拜讀二日「菸害檢舉，衛生主管機關要求問清楚個資，不合理」投書，對辛苦協助學校推動菸害防制工作的生輔人員，致上感謝及敬意，不過，檢舉菸害並不須檢具違規人的個資，澄清如下：

依衛福部國民健康署官網「菸害防制問答集」所示，檢舉各類菸害違規案件，請提供被檢舉人 (違規人)相關違法事證（數位照片、錄影檔案）、違法事實、時間、地點及項目，並未要求檢具違規人的個資。

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衛生局稽查人員不具司法警察權，進行行政稽查時，亦常遇違規人拒絕出示身分證件，但依《行政程序法》第九十六條規定，行政裁處書應記載受處分人之姓名、出生年月日、性別、身分證統一號碼、住居所等事項，一旦無法確認違規人之身分及個人資料，即無法開立裁處書以裁罰違規人。

《行政罰法》第三十四條第四款也規定，行政機關對現行違反行政法上義務之違規行為人，當其拒絕或規避身分之查證，經勸導無效，致確實無法辨認其身分且情況急迫者，得會同警察人員強制查證身分。因此，衛生局稽查人員如此情形，仍會會同警察人員強制查證對方身分。

綜上，檢舉人即使無法取得菸害違規人的個資，仍然可以檢具事證，向當地衛生局檢舉，衛生局將依事證辦理行政調查及後續裁罰或實地稽查輔導。

（作者是衛政公務員）

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