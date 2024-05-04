自由廣場》社子島開發案 蔣萬安勿鄉愿

◎ 洪孝全

台北市社子島開發案爭議數十年，受惠於現今資訊公開透明，人民教育水準普遍提升，愈來愈多在地居民認識、了解「區段徵收」政策意旨，並接受「受益者負擔」精神，同意共同開發公共設施，已不易受居住正義團體、特定社運學者的極端思想洗腦。無怪乎，台北市地政局統計，就算區段徵收僅能分回一半比例左右土地，具社子島土地所有權之人，仍有98%同意以區段徵收辦理。

針對社子島爭議，市長蔣萬安也認為，社子島防洪計畫、環境影響評估都已完成，只剩下內政部核定區段徵收計畫，多數居民都希望盡速開發，要以在地發展、居民權益為重。但在4月29日立委王世堅與鬧事民眾對嗆後，可惜北市府未主動發新聞稿聲援，也未嚴肅強調站在開發立場，甚為可惜！蔣萬安隔岸觀火，不積極表態，卻一再要求內政部長林右昌，請林趕快核定柯文哲在任時擬訂之區段徵收計畫，豈不怪哉？

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社子島執行開發，已是多數土地所有權人、在地民代共識；箭在弦上，不得不發，若再永無止境，向永不滿足的人溝通已無意義。雖然社運學者說，迫遷無房無地或有房無地的住戶，不符合國際人權公約、抵觸憲法；但是，有土地產權的社子島民，因長期禁建無法改善居住環境，長期生活品質惡劣，這又是何等荒謬 ？ 一味過度保障少數人基本人權，其實是嚴重戕害多數人基本人權。

請蔣萬安就以98%社子島同意戶為靠山，向社運團體、特定社運學者明確表達開發社子島的堅定立場，莫再模稜兩可、兩不得罪，一副鄉愿態度，拜託！

（作者從事服務業）

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