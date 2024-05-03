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自由廣場》利用AI與媒體融合 中共洗腦各國人民

2024/05/03 05:30

◎ 陳俊

澳洲智庫ASPI發表「中國特色的真相與現實」報告，揭露中共正利用宣傳系統對其他國家的人民進行洗腦行動，如投資AI、行動遊戲、沉浸式技術等新興科技技術，塑造並扭曲人們對現實的感知，以強化中共在文化、技術、經濟與軍事上的影響力，並透過商業公司蒐集用戶資料並建立資料庫，以深入了解其宣傳活動的目標受眾，以利對全球資訊環境系統更多控制。中共到底用什麼方法間接控制並洗腦各國人民，身為民主國家的我們必須知道。

中共在二○二一至二○二三年的國家出口項目清單中，列出數十家與中共有利益往來的網路遊戲公司及手機遊戲廠商，透過補貼助他們繼續享有全球性的成功，藉機推動提升中共文化軟實力的行動。以電子商務來說，中共電商購物平台「Temu」公司蒐集了用戶大量的資料，這些資料可與中共官方的宣傳系統共享，所有客戶的個資在官方平台上一覽無遺，而這家公司也是美國iPhone下載量最高的免費應用程式。總部位於美國波士頓，實際上卻是中共電商平台「拼多多」控股的子公司，在遊戲領域中，其開發者與中共有密切的互利關係，中共藉由幫他們宣傳的方式獲取不法個資，由於他們蒐集與生成的用戶資訊具有戰略價值，也造成許多用戶的安全風險。

在習近平領導下，中共再次強調「媒體融合」的國家戰略，結合傳統媒體和新興媒體，此與人們對中共認知不足而危及自身權益，兩者息息相關。共產黨利用數位媒體，特別是數位媒體產生的數據資源，提高其在傳播策略中有效的能力，並在國際上建立相互反饋循環。欲杜絕中共滲透，有賴各國民主政府共同努力，對新技術未來的風險更加瞭解，這種理解應該指導新興技術如何訂定新標準，並協助產業將這些技術商業化，以實現安全的目標。此外，也應幫助用戶分辨真實或虛假的訊息，廣泛地理解外​​國資訊活動在自己生活周遭的態樣，以識別其潛在風險。

（作者是國際情勢觀察員）

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