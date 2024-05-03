自由廣場》從舊金山和約看台灣國家地位

◎ 曾肇昌

清帝國於「馬關條約」將台灣割讓給日本，成為日本的殖民地。二次大戰日本戰敗，依「舊金山和約」放棄台灣，台灣接受主佔領國「美國」監護，麥帥以聯合國聯軍總司令地位，下令交由蔣介石「管領」，依美國羅斯福總統的旨意：戰後世界各殖民地應解放，藉由「託管自治」培養人民自我組織和管理能力，最後進而「獨立」，因此，二戰結束後「民族解放運動」形成銳不可擋的潮流。迄今已有一九三個聯合國的會員國，建立自由平等、安全繁榮的世界。

依「台灣關係法」意旨，美國要讓「台灣人」自己決定台灣之前途，而非由兩岸「中國人」決定台灣之前途。美國人認定：太平洋戰爭之戰勝國「美國」在台灣迄今仍是「信託統治」的「監護國」。美國要讓「台灣、澎湖島」上之「台灣人民」自己獨立建國，不受干擾，美國只是監督這個過程不受干擾。

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美國雖然承認PRC，但附上條件：中國只能以「和平方式」解決台灣的前途。依「台灣關係法」規定：讓「台灣人民」取得「自決」之機會，台灣主權歸屬「台灣人民」。易言之，由「台灣人民」行使「自決權」。

美國認定無論PRC或ROC都是反對「台獨」，而「台灣關係法」規定：誰若以非「和平之方式」干擾台灣前途由「台灣人民」之決定，就被美國嚴重關切，後果就是被美國反對！

美國區分中國領土之「金、馬」與不屬於中國領土之「台灣、澎湖列島」，詳見於一九五四年美國與ROC政府締結的「共同防禦條約」。依「舊金山和約」，美國仍是「主佔領國」與「征服國」之地位，ROC是被委任信託統治台灣，ROC是幫助美國防守台、澎的軍隊，並非美國協防台灣，而是ROC協防台灣，美國才是防守台灣的主力。我們必須認清台灣的地位，「台灣人民」必須自立自強，不應辜負「台灣關係法」之立法意旨！

（作者是律師、全國律師公會前理事長）

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