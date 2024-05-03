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自由廣場》武器各有優缺點 海鯤號不應被放棄或交換

2024/05/03 05:30

◎ 歐錫富

核潛艦可以長期不浮出水面，柴電潛艦則須上浮充電，加上共軍有反潛機優勢，台灣的海鯤號潛艦可能匿蹤失敗，儘管如此，這並不能構成放棄海鯤號或交換其他武器的理由。

沒有一種武器是銀色子彈

烏克蘭戰爭初期，標槍反戰車與刺針防空飛彈有效反制俄軍的裝甲洪流及其空中支援。當俄軍改用長程火炮發動攻擊，前述兩種飛彈就無用武之地，烏軍轉而要求北約提供一五五mm火炮與海馬斯火箭。隨著戰爭進入持久戰，烏軍再索取無人機、愛國者飛彈、M1A2與豹式戰車、F-16戰機等各型武器，且最後都如願所得。但即使是海馬斯火箭，美國也是先後提供八○、一五○、三○○公里不同射程的火箭，才能打到防線後方的俄軍目標。當俄軍戰車被打爆，一般認為戰車已經沒有明天時，烏軍反攻卻也是以戰車掛帥，而反攻失敗是因缺乏步戰砲協同與空中支援。

烏俄戰爭教訓顯示，沒有一種武器是銀色子彈（silver bullet），只靠單一武器是無法翻轉戰局的，因為「尺有所短，寸有所長」，必須互相搭配，構成整體防衛，才能適應瞬息萬變的戰場變化。西方國家當初誤判俄軍很快將佔領烏克蘭，提供標槍與針刺個人武器的目的，原本只是希望烏軍轉為地下游擊戰與反抗戰。

台灣建構新型飛潛快戰力

在數十年的台海戰場經營，早期我國軍擁有局部海空技術優勢時，共軍提出飛潛快（飛彈、潛艦、快艇）因應。當兩岸軍力平衡傾向北京，國軍因應之道應是新型作戰能力的飛潛快。除了雄風、魚叉反艦與天弓、愛國者防空反飛彈系統，還包括空中攻擊無人機，水面甚至水下攻擊無人艇，隨時與時俱進，將先進科技融合其中。陸戰之王戰車的弱點在頂部、引擎、砲塔與車體空間，海戰幽靈潛艦的弱點則在於浮出充電，反潛飛機則易遭陸上防空飛彈鎖定擊落，無人機易遭電戰反制，每一項武器都有其罩門，但都無法否定其作用。

台灣新型飛潛快是在正確的建軍備戰路上，尤其是自製防衛潛艦計畫，更應跨越二○二七年。如同一九九五年潤八月，二○二七年不是終點，反而是起點，警惕台灣要有為生存長期抗戰的準備。

（作者是國防安全研究院研究員）

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