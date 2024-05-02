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自由廣場》菸害檢舉，衛生主管機關要求問清楚個資，不合理

2024/05/02 05:30

◎ 陳埜

筆者在學校負責菸害防制工作，這項業務做得好沒獎勵，但做不好很可能導致單位長官遭罰款，因此常常兩面不是人，只能自我安慰，「盡人事、聽天命」。

《菸害防制法》修正案實施一年來，為了做好菸害防制這項業務，筆者工作之餘便在校園內勤走動，遇有師生或遊客在校內吸菸，便鼓起勇氣上前勸導，一年下來勸導百人，多數被規勸者的態度都很好，立即熄菸道歉，卻有極少數態度惡劣者，令筆者感到洩氣，甚至覺得生命遭受威脅。

為了避免衛生主管機關督訪時無相關佐證資料，筆者近期以手機錄影蒐證，由於學校以教育和輔導為主，因此都是勸導，未向衛生單位檢舉。有一次勸導校內吸菸者，對方自稱是鄰近學校學生便轉頭離去，筆者向衛生主管機關檢舉，衛生主管機關竟派員到學校稽查，還四處檢查地上有無菸頭並列為缺失，要求筆者下次要問清楚吸菸者的個人資料，這樣衛生主管機關才能開單罰款。

其實，筆者檢舉的目的是希望衛生主管機關能協助學校、讓這些校外人士知所警惕，不要在校園內吸菸，但衛生主管機關受理檢舉後，不是派員協助學校，而是以上級督導身分到校稽查。筆者期盼，衛生主管機關能增加菸害稽查人員，以協助學校推動菸害防制工作，不要以上級督導者的心態，令學校人員心生畏懼而不敢檢舉，而要求檢舉時須問清吸菸者的詳細個人資料也很不合理，因學校業務承辦人並非稽查人員，無公權力要求校外吸菸者提供個人資料，且問得愈多，人身安全愈可能遭受不測。

（作者是大學的生輔人員）

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