自由廣場》（鏗鏘集）一個美國 兩種疑美

◎ 王景弘

美國只有一個，「台海兩岸」卻有兩種疑美。國民黨、紅媒、紅統有「疑美論」；習近平獨裁統治圈內也有疑心美國遏制中國的疑美論。兩種疑美論都是中國製造，兩者可信性自相打架。

紅統的疑美論已是陳腔濫調，死抱小國必敗的宿命論，斷言中國必定「武統」打敗台灣，美國不會「毫無保留」防衛台灣，因此台灣（中華民國）要「謀和、避戰」，向中國投降。

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疑美論是在分化美台關係，新「疑美論」卻是暴露中國不守法，對自力崛起沒有信心，致懷疑美國以國際秩序及公平競爭為名，要壓制中國的「發展」。

美、中關係緊張，但戰爭並非不可避免，美國要不戰而嚇阻中國之兵：建軍備戰、團結盟國、外交對話和經濟科技公平競爭。四把劍直指中國要害，無圍堵之名，有圍堵之實，要逼中國改變。

中國有關布林肯訪中的聲明，自曝耽憂被美國當敵手。雷根總曾以軍備競賽拖垮舊蘇聯，現在拜登也針對中國積極建軍，增強部署亞太前哨島鍊，圍堵中國霸權，限縮對中國科技出口。

美國要求「公平競爭」是習近平的惡夢，這在與布林肯會談時不打自招：「美中應求同存異，而非惡性競爭，要言必信，行必果，不要說一套做一套」；外長王毅更直言要求美國停止經濟與科技扼制。

中國焦慮，布林肯卻老神在在，明言美中要「負責任的管控分歧」，在南海問題，在「台灣海峽問題上」，美國目的是維持和平穩定，維持現狀，只求和平因應分歧，而非解決問題。

在美國議程，「台灣」不是「問題」，「南海」與「台灣海峽」的和平穩定才是問題；脫鉤不是問題，中國霸權，不公平競爭才是問題。中國疑美是怕被美國鬥垮，紅統天生奴性，疑美是寧棄主權，奉中國為主！

（作者為資深新聞工作者）

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