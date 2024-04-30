自由廣場》金學成牧師vs.富察總編輯

◎ 陳永昌

傅崐萁率領十六名藍委訪問北京，政論節目主持人譏諷說，如果將遭到逮捕一年多的八旗文化總編輯富察一起帶回台灣，就要支持傅崐萁爭取二○二八年總統大選國民黨提名，並且投他一票。可惜的是，傅崐萁自己斷送了角逐大位的絕佳機會，從頭到尾只敢講北京當局想聽的話，換取中共施捨小恩小惠。

台灣女婿富察取得台灣身分證後，去年三月返回中國申請註銷戶籍時被抓，國台辦指控他涉嫌從事煽動分裂國家的犯罪活動，至今卻完全沒有起訴或審判等進展。《紐約時報》指出：這是北京對生機勃勃的台灣出版業發出警告。

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寄望於傅崐萁當然是所託非人，富察沒有像被北韓拘禁的美籍韓裔牧師金學成一樣幸運，在美國前總統川普與前國務卿龐皮歐的交涉下，搭上龐皮歐的專機。

二○一八年三月底，龐皮歐銜命密訪平壤會晤北韓領導人金正恩，嘗試安排川金會。龐皮歐親口向金正恩強調：如果繼續有美國人質在北韓監獄倍受煎熬，會讓川普總統很為難。一個多月後，龐皮歐再度回到平壤，就在金正恩點頭接受高峰會安排後，龐皮歐要求與金正恩單獨談話，開門見山告訴金正恩：川普非常希望被關押的三位美國人質一起搭機返回美國。

即使龐皮歐人都已經抵達平壤機場，都沒有把握能不能達成任務。最後一刻終於看到金學成等三人陸續從北韓警用廂型車爬出來，龐皮歐說他眼中含淚看著三人快步走過來，最後幾乎是跑起來，踏上登機梯那一刻，三人看起來就像是全世界最幸福的人。龐皮歐自述，這是他這輩子最高興的其中一天。凌晨時分專機降落空軍基地時，川普總統夫婦與彭斯副總統夫婦都親自在現場迎接三位美國人質回家！

龐皮歐回憶錄引述金學成的話，北韓當局指控他汙衊最高領導人，不斷審訊與精神折磨，無止境的絕望恐怖持續約一年。直到獄卒忽然命令他收拾東西，毫無頭緒的他形容自己就像等著被送往屠宰場的牲畜，後來被送到一間旅館房間聽到宣布：「應美國政府要求，我們驅逐反北韓罪犯金學成」，整個過程就像一場夢，直到三人停在一架漆有美利堅合眾國大型標誌飛機底下，金學成才敢相信是現實而不是夢。金學成說當他聽到龐皮歐迎接他們三人時講的：「美國從來沒有忘記你們！」，忍不住激動落淚。

想讓富察跟他的家人知道：台灣從來沒有忘記你們。希望賴總統新政府繼續努力，一定要讓富察儘早回家。

（作者為企業專業經理人）

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