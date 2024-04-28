自由共和國》劍橋客／左支右絀的中國對外關係—從一場研討會談起

劍橋客／任職於波士頓地區大學研究學者

哈佛大學對美國外交決策影響力已不若數十年前季辛吉當道時，喪失舉足輕重地位。目前美國主流外交人才培養，幾已轉移位在華盛頓的數間學府為重，甚至於哈佛旁的塔弗茲大學也有後來居上之勢。但對中國而言，哈佛仍是對美國展現影響力工作最重點的高等學府之一。

四月廿日哈佛大學甘迺迪學院，哈佛肯尼迪學社（中國留學生的組織） 主辦「中國論壇」，中國駐美大使謝鋒應邀致開幕詞。在距離哈佛廣場不遠的場外，就聚集將近廿位抗議民眾，其中包括台美人。在場內謝鋒演講時，被三位不同的抗議者分次打斷。抗議內容呼應場外，包括中國對台的文攻武嚇、對西藏、新疆維吾爾族、香港人權迫害，場面非常尷尬。之後座談中這位大使老調重彈，再次強調中國對美國的所謂「紅線」，特別對台灣主權議題上將寸步不讓。揚言美國若損害中國國家利益，不排除於與其兵戎相見。雖這是中國學生的場，其言論還是被對談的甘迺迪學院前院長艾力森（Graham Allison）當場反駁洗臉。

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這場會議中有多場主題研討會，包括美中關係、全球人工智慧監理、半導體與地緣政治風險、中國與東南亞國家的關係等，參與討論的來賓包括投資銀行家、跨國企業工商領袖、前美國資深外交官、數個亞洲國家經貿相關前部長、哈佛大學教授等等。有趣的是討論當中，多場與談人觸及到台灣的軟實力，包括高生產力、創新能力、社會安全、民主法治、科技進步、人民勤奮認真（當然還有美食） 讚譽有加。這些與談專家，沒有一個是台灣人，當然絕不可能是台灣任何政黨的「側翼」。反倒是台下坐的一堆哈佛大學中國學生或校友，幾乎代表中國年輕精英中的精英，相信聽了來賓無心提及的台灣現況，看看現在中國經濟的狼狽疲態，再看看美國乃至西方國家對中國的防備之心，他們心裡一定大有感觸。

二○二四年的那一天大概是這位中國的謝大使職涯最難忘的星期六吧。早上在波士頓當眾被抗議，對來自專制政權「玻璃心」的他，應該有不輕的羞辱感。下午在首都華盛頓，美國眾議院又通過兩個與中國相關的法案，一個是強迫抖音的母公司字節跳動，限時要將美國業務分拆賣出，另一則是美國無償軍援台灣超過十八億美元，並且投資其他印太地區軍事設備防堵中國，實質震撼效果恐才讓他真坐立難安。超過九成以上的超高票數通過，顯示防範中國侵略、支持台灣自由民主，已經比援助烏克蘭、甚至於傳統盟國以色列，在美國有更強的共識。在目前美國兩黨極為分裂的情勢之下，誠屬難能可貴。

這兩個送給中國駐美大使的「週末大禮」，可說把美國對中國的立場由下到上表白的極為入骨。現在台灣如果還有人在裝看不懂，用捕風捉影缺乏邏輯的思維，製造散佈疑美論，那真是要去檢查腦筋有沒有問題？

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