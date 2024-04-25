自由廣場》全民監看實況／程序委員會違法擋案 國會倒退18年！

◎ 張宏林

立法院國民黨黨團在過去取得過半優勢時，總會透過「程序委員會」直接來操控擋案，已經是破壞國會民主的累犯。以國民黨多數的第七屆國會為例，在四年內於程序委員會總共阻擋在野黨六千多件法案。同樣是國民黨立委佔多數的第八屆國會，光是針對國會改革相關法案，就直接在程序委員會大擋法案，如「旁聽法制化」遭阻擋退回程序委員會一○五次、「黨團協商透明化」七十二次、「建立國會頻道」八十五次，甚至「立法院長中立化」也被擋超過了一五一次！

依照《立法院程序委員會組織規程》第四條規定，程序委員會的職掌共有六項重點，分別為，一、關於各種提案手續是否完備，內容是否符合本院職權之審定。二、關於議案之合併、分類及其次序之變更。三、關於政府提案、委員提案討論時間之分配。四、關於政黨質詢、立法委員個人質詢時間之分配。五、關於院會所交與議事程序有關問題之處理。六、關於人民請願文書、形式審核、移送、函復及通知之處理。上述法規明確告知，程序委員會並不對法案態度與法案內容來實質討論，更不能做出擋案表決！

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要進行表決的政治攻防，僅能透過在全體委員出席的大院，於一讀、二讀、三讀程序時或常設委員會來投票反對，所以不是不能投反對票封殺議案，而是「不能違法在程序委員會擋案」。雖然委員會的立委成員，是由國會政黨席次比例所推舉組成，但法規就是法規，立委不該知法犯法，這是讓國會民主倒退的第一步！也是國會多數暴力的最好案例！號稱要成為貪官剋星的主席，沒想到先成為民主剋星！

立法院歷經第九、第十屆後，程序委員會好不容易正常化，不再是政黨攻防場所，原本以為已經正式落幕的議題，卻因本屆立法院國民黨黨團佔多數，又故態復萌，作為有機會決定台灣民主與國會改革往好或壞的關鍵的民眾黨，沒想到居然跟著配合違法擋案，放棄扮演藍綠紛爭時，說公道話的第三者。

二○一二年三月在公督盟與民間團體及在野黨努力倡議下，國民黨同意開放程序委員會轉播，民眾可以透過「立法院隨選視訊系統」，收看每週二中午召開的程序委員會實況，在這會議轉播的透明機制尚未被收前，鼓勵大家每週二中午一起上網，看看到底是哪些立委讓台灣民主倒退十八年，牢牢記住這些反民主的嘴臉！

（作者是公民監督國會聯盟執行長）

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