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自由廣場》【鏗鏘集】國民黨不識貨

2024/04/23 05:30

◎ 王景弘

蔣經國要「革新保台」，有「三不」政策和「台灣化」；李登輝要「救國民黨」，致力「本土化」，希望以「台灣國民黨」與本土政黨爭雄；但國民黨子孫不識貨，不聽老人言，在總統大選終告三連敗。

靠本土派抬轎騙票的馬英九，急奔中國與習近平合唱中國化；傅崐萁把本土化變成家族企業，不走李登輝的本土認同，而是利益掛帥，對中國條件低頭，只求恩賜。

國民黨地方政客升級坐大，插手對外事務，雙北的激進「法統」殘餘則名嘴化，以揭瘡疤，穿用名牌，用粗鄙語言謾罵，搶同溫層支持。

國民黨靠黃復興、花蓮傅家、台中顏家、雲林張家保北中南及東岸地盤，黨中央缺錢，黃復興將被整編；三個地方家族有鈔票有選票，頓成國民黨生存的大支柱，朱中央叫不動，限縮國民黨的勢力。

民進黨相反，新內閣凸顯去學院化、去黨派化，無黨籍、專業實務有成就者居多，具擴張的雄心。民進黨沒有忘記，蔡英文就是「無黨派人士」進入民進黨，帶領台灣走向國際化的傑出領袖。

民主體制用學者，因為學有專長，進退有保障，但學者完美理想多，實務經驗少。賴清德新內閣選擇實務出身，瞭解台灣經營條件及國際競爭趨勢，成就有目共睹的企業家，他們不只接地氣，他們就是地氣。

如此佈局，需要有用人的胸襟，更需要人才願意投入。台灣長期受國民黨統治，對加入民進黨團隊還心存疑慮，怕受國民黨報復，現在民間傑出經營人才願意加入台灣隊，這是重大心理突破。

國民黨在家族化、中國化漩渦中糾纏，自我限縮；民進黨走折衷化、實務化，廣納「無黨派人士」，繼續擴張與台灣化。蔣、李的台灣化與本士化，被國民黨拋棄，卻被民進黨接收，台灣政治真是充滿驚奇。

（作者為資深新聞工作者）

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