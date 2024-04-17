自由廣場》（林保華專欄）人禍不斷 嚴防刻意人為

近來台灣天災人禍多。天災易識別，人禍則原因太多，須詳加調查。由於中共在使用各種手段以顛覆台灣本土政權，所以人禍是否中共策劃製造以擾亂民心，造成對執政黨不滿，也很有可能。然而現在非大戰前夕，所以不會動到重要的基礎設施而影響統戰。

例如四月十四日星期日上午，西螺的金農米碾米場大火，一般起火原因是煙蒂未熄、電線短路等，但也可能有人縱火。縱火一般選擇在假日及深夜，比較不會有目擊者。這一單發生在假日，但是在上午八點以後，所以縱火可能性不是很大。但上一單是四月七日新北市泰山區南亞塑膠工廠大火，也是星期日，發生在凌晨兩點多，起火處為山區，可疑性就增加了。已歇業的白河台灣電影文化城廢棄建物，四月十五日星期一凌晨五時許接獲火警消息，地處偏僻，人煙罕見，起火時間應更早。台灣以前就發生多起歷史建築物「自燃」事件，最著名的就是一九九九年蔡瑞月舞蹈社來自四圍的「自燃」，涉及經濟政治利益。

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飲食中毒問題更加複雜，寶林茶室事件最為詭譎。寶林若是食材的粿條或河粉過期而產生致命的「邦克列酸」毒素，台灣不會到今天才發生，因粿條、河粉都是相當普遍的食品。代班廚師的手，尤其糞便有這種毒素，人居然無恙，此案還在調查。中共傾國家之力研究各種病毒的製造、擴散與防治辦法，為生化戰做準備，這點不可不防。澳洲因為倡議各國支持在世界衛生組織的體系外就新冠病毒開展獨立調查，惹怒中國而被中共經濟制裁，目的殺雞儆猴；如今中國逐步解除制裁，卻歸咎於貿易戰，企圖掩蓋自己罪行，澳洲在野黨執政後忘了這點？

其它如王品的初瓦、嚮辣，八方雲集也波及。包括寶林在內，都是飲食連鎖店，有知名度；反而「單幹」的飲食店很少發生。由於台灣內需的爆發，台灣飲食業缺乏人手，缺乏訓練就上陣；台北市長蔣萬安也缺乏歷練，反應緩慢，都應改進。

台北市士林區溪山里因自設水源接的山泉水有超標大腸桿菌，一六五位民眾連日出現上吐下瀉，疑為地震帶來的原因。大範圍的飲食中毒最容易來自水源，這點要特別注意。台灣自來水源頭大都來自水庫，還有許多中間環節，都要關注。

至於將蘇丹紅混入辣椒粉的漳州龍海企業，經高雄同一地址的九家進口商進口，被查出退貨就轉到另外一家進口，就是明知故犯，要查的是有沒有政治力介入。

中共對飲食中毒特別關注，當年集體食堂的廚師也要政治審查。在假日節日也會有人值班，防止破壞。正是因為中共擅長破壞，所以對別人的破壞特別敏感。我們在重要地區，哪怕多偏僻，也需適當監控，並且加強警覺，要防止疏漏，為了民眾的福祉與安全。

（作者林保華是資深時事評論員）

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