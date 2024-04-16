自由廣場》伊朗與以色列衝突能給台灣帶來何種教訓

◎ 湯先鈍

伊朗近期對以色列的大規模無人機和飛彈攻擊提供了幾個台灣可能可以學習的教訓：

台灣應繼續加強其空防能力。伊朗能夠向以色列發射超過三百架無人機和飛彈，但在美國和英國軍隊的幫助下，以色列軍隊能夠攔截近九十九％的攻擊。這顯示了擁有強大和多層次的空防的重要性。以色列的鐵穹飛彈防禦系統在攔截短程火箭和砲彈方面表現良好。投資於類似的先進防禦系統可以增強台灣的防禦能力。

請繼續往下閱讀...

以色列在預測和攔截威脅方面高度依賴情報。台灣可以繼續提高其情報能力以檢測和對抗潛在的飛彈和無人機攻擊。

台灣還應該加強與像美國這樣的關鍵盟友的協調和訊息共享。值得關注的是美國與英國的軍方在幫助以色列抵禦伊朗攻擊中扮演了關鍵角色。

以色列不斷調整其防禦策略以適應新的威脅。台灣可以受益於學習其策略以開發靈活和適應性強的防禦策略以應對中共不斷升高的威脅。

以色列有一個健全的公眾意識和準備計劃，教育公民在攻擊期間應該如何行動，並提供庇護所。台灣可以繼續提高公眾意識和準備程度，以減少攻擊期間的傷亡。

最後，台灣應該為可能的升級做好準備，如果受到攻擊，應該做出果斷回應，同時也尋求外交解決方案以緩解緊張局勢。

總之，伊朗和以色列的衝突顯示了空防、盟友合作、非對稱戰爭準備和危機管理對台灣面對來自中國的不斷增長的軍事威脅的重要性。

（作者為加州州立大學富樂頓分校的兼任教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法